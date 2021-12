15-vuotiaan pojan epäillään käyttäneen isänsä ostamaa asetta. Epäilty on otettu kiinni, mutta pojan vanhemmat ovat kieltäneet viranomaisia kuulustelemasta lastaan.

Yhdysvaltain Michiganissa 15-vuotiaan pojan epäillään ampuneen kolme ihmistä kuoliaaksi ja haavoittaneen kahdeksaa. Ampumiset tapahtuivat paikallista aikaa tiistai-iltapäivänä Oxford High Schoolin koulussa.

Michiganin Oxfordin hallintoalue sijaitsee Detroitin pohjoispuolella noin 70 kilometrin päässä kaupungista.

Epäilty ampuja on koulun oppilas. Hänen epäillään käyttäneen isänsä ostamaa puoliautomaattiasetta, kertoo The New York Times.

Kuolleet olivat iältään 14–17-vuotiaita. Haavoittuneista seitsemän on koulun oppilaita ja yksi on opettaja.

Uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan ainakin kaksi haavoittuneista on tehohoidossa saatuaan vakavia vammoja rinnan alueelle. Kahta haavoittunutta hoidetaan pään ampumahaavojen vuoksi.

Epäilty ampuja otettiin poliisin mukaan kiinni vain minuutteja ampumisen alettua.

Oaklandin piirikunnan sheriffi Michael Bouchard kertoi tiedotustilaisuudessa, että epäillyltä ei ole saatu tietoja tapahtuneesta tai teon motiivista. Pojan vanhemmat ovat kieltäneet viranomaisia kuulustelemasta lastaan.

"Ihminen, jolla on eniten käsitystä motiivista, ei puhu”, Bouchard sanoi toimittajille.

Tapahtumien kulku koulussa on vielä epäselvä, mutta poliisi arvelee pojan tuoneen käsiaseen kouluun repussaan. Hänen nähtiin tulevan ulos wc-tiloista aseen kanssa.

Poliisit saapuivat koululle noin viiden minuutin kuluttua ampumisen alkamisesta, jolloin poika antautui. Viranomaisten mukaan hän ehti ampua noin 15–20 laukausta.

Viranomaisten mukaan yli 100 ihmistä soitti tapahtuneen vuoksi hätäkeskukseen.

Epäilty oli julkaissut aiemmin sosiaalisessa mediassa valokuvia käyttämästään aseesta ja maalitauluista, joihin on harjoitellut ampumista. Pojan isä oli ostanut aseen neljä päivää ennen kouluampumista.