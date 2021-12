Israel aloitti kolmansien rokotteiden laajan antamisen jo elokuussa – Sen osuus nykyisen tartunta-aallon hallinnassa on epävarmaa

Asiantuntijoiden mukaan tehosteannokset auttoivat hillitsemään neljättä aaltoa, mutta samanlaista tartuntojen vähenemistä nähtiin myös muissa maissa. Tartunnat ovat viime viikkoina myös lisääntyneet.

Israel alkoi antaa jo elokuussa laajasti kolmansia rokotteita, ja ne ovat olleet kansainvälisen huomion kohteena viime viikkoina.

Asiantuntijoiden mukaan elokuusta lähtien kaikille yli 16-vuotiaille israelilaisille saatavilla olleet tehosterokotteet ovat auttaneet hillitsemään syksyn neljättä virusaaltoa. Tutkimuksissa tehosterokotteiden on todettu ehkäisevän vakavaa tautimuotoa tehokkaasti.

Israelin jälkeen esimerkiksi Yhdysvallat ja monet Euroopan maat ovat ryhtyneet antamaan tehosterokotteita koko aikuisväestölle.

Näkemykset etenkin laajan tehosterokottamisen eduista kuitenkin vaihtelevat. Esimerkiksi Lancet-lääketiedelehteen tehosterokottamisen tutkimusta läpikäyneet tutkijat kirjoittavat The Washington Postissa, että tartuntaluvut pienenivät monissa maissa syksyllä ilman kolmansia rokotteitakin.

Heidän mukaansa kokonaisten väestöjen tehosterokottaminen voi jopa pidentää pandemiaa.

Esimerkiksi Yhdysvaltain allergia- ja tartuntatautiviraston johtaja Anthony Fauci totesi marraskuussa NBC:lle Israelissa tehtyjen tutkimusten osoittavan kolmansien rokotteiden tärkeyden. Yhdysvallat ryhtyi antamaan tehosterokotteita kaikille yli 18-vuotiaille aikuisille 19. marraskuuta.

Fauci viittasi kahteen tutkimukseen. Toisessa israelilaistutkijat totesivat, että kolmas rokote oli ehkäissyt vakavaa tautimuotoa yli 60-vuotiaiden keskuudessa lähes kaksikymmenkertaisesti verrattuna niihin, jotka olivat ottaneet vain kaksi rokotetta vähintään viisi kuukautta aiemmin. Lisäksi varmistettuja tartuntoja oli tehosterokotteen saaneiden joukossa vähemmän.

Toisessa tutkimuksessa eri-ikäisten, mediaani-iältään 52-vuotiaiden, tutkittavien joukossa tehosterokotteen todettiin myös suojaavan sairaalahoitoa vaativalta taudilta, vakavalta tautimuodolta sekä koronaan liittyvältä kuolemalta.

Tehosterokotuksiin liittyviä tutkimuksia läpikäyneet Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston FDA:n entinen johtaja Philip Krause, FDA:n entinen rokotetutkimuksen johtaja Marion Gruber sekä heidän kollegansa, lastentautien professori Paul Offit kyseenalaistavat tehosterokotusten merkittävän roolin.

He väittävät, että Israelin koronavirusepidemian heikkeneminen samaan aikaan tehosterokottamisen kanssa oli luultavasti sattumaa.

”Samanlaista [tartuntamäärien] vähenemistä nähtiin ilman tehosterokottamista loppukesästä ja alkusyksystä Yhdysvalloissa ja monissa muissa maissa, kuten Bangladeshissa”, Krause, Gruber ja Offit toteavat kirjoituksessaan The Washington Postissa.

Tehosterokotusten sijaan epidemia hellitti näissä maissa Krausen, Gruberin ja Offitin mukaan luultavasti väestön käyttäytymismuutosten, tartunnan tuoman suojan sekä pandemian syklisen luonteen vuoksi. Samanlaisia syitä voidaan pitää mahdollisena myös Israelin epidemian syksyiselle hellittämiselle.

Asiantuntijat nostivat esille myös Lancet-artikkelissa todetun havainnon siitä, miten aiempiin selvityksiin kahden rokotteen vähentyneestä tehosta ovat luultavasti vaikuttaneet myös monet muut tekijät. Esimerkiksi vähäinen tutkittavien rokottamattomien määrä on voinut saada rokotusten tehon vaikuttamaan todellisuutta pienemmältä, jos rokottamattomat ovat saaneet immuniteetin sairastetusta taudista.

Tällä hetkellä, ja jo ennen koronaviruksen uusinta omikron-varianttia, Israelin tartuntamäärät ovat jälleen kasvaneet.

Osasyyksi maan terveysministeriön kansanterveysjohtaja Sharon Alroy-Preis sanoo ensimmäisen yhden tai kahden rokotteen tehon hiipumisen.

”He tuntevansa olevan suojattuja, mutta heikentyvän suojan kanssa niin ei ole. Heidän suojansa hiipuu”, Alroy-Preis sanoi israelilaiselle Haaretzille.

Valtaosa, noin kolme neljäsosaa, Israelin tämänhetkisistä tartunnoista on Haaretzin mukaan todettu täysin rokottamattomilla ihmisillä. Noin 15 prosenttia tartunnan saaneista on kahdesti rokotettuja, joiden toisesta annoksesta on kulunut yli puoli vuotta.

Israelin terveysministeriön kansanterveysjohtaja Sharon Alroy-Preis.

”Tehosteannoksen teho ei ole heikentymässä, syynä on se, että meillä on vielä rokottamattomia yksilöitä”, Israelin johtava terveysasiantuntija Alroy-Preis sanoi Haaretzille.

Olennaisinta olisikin saada vielä täysin rokottamattomat rokotettua, sanovat esimerkiksi NBC:lle puhuneet ja The Washington Postiin kirjoittaneet asiantuntijat.

”Emme tarvitse yleisiä tehosterokotuksia. Meidän täytyy saavuttaa rokottamattomat”, Krause ja kumppanit kirjoittavat mielipidekirjoituksen otsikossa.

Yhtenä merkittävimpänä varjopuolena on kirjoittajien mielestä se, että tehosterokottaminen lykkää ensimmäisten rokotteiden antamista niin vauraissa kuin köyhemmissäkin valtioissa. Useat tutkijat ja muut asiantuntijat ovat jo pitkään muistuttaneet, että koko pandemian selättämiseksi rokotuskattavuutta on nostettava myös kehittyvissä valtioissa.

Lisäksi useat israelilaisasiantuntijat toteavat CNN:lle, että epidemioiden hallinta ei nojaa mihinkään yhteen tekijään, kuten rokotteisiin.

Esimerkiksi Israelin terveysministeriön pääjohtaja Nachman Ash toteaa, että viidennen aallon noustessa maan on tiukennettava otetta myös koronarajoituksiin ja esimerkiksi maskin käyttöön.

”Näen, että väestö rentoutuu ajan kuluessa ja tartuntaluvun laskiessa ja että ihmiset ovat vähemmän varovaisia. Siksi meidän on kyllä tiukennettava [rajoitusten] toimeenpanoa”, Ash sanoi CNN:lle marraskuussa.