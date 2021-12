Xiao Weiwein rakkain harrastus on shakki. Äiti Ma Lili (takana) on hankkinut hänelle shakkiopettajan.

Kiina kielsi lasten ympäri kellon kestäneet, myös viikonloppuisin jatkuneet opiskelut. Xiao Weiwein, 8, elämä mullistui, kun päivään mahtui yllättäen myös harrastuksia.

Peking

Tänä syksynä 8-vuotiaan Xiao Weiwein perheen elämä mullistui.

”Todellakin nyt on toisenlaista kuin ennen”, sanoo äiti Ma Lili.

Kuin sanojen vakuudeksi Weiwei murisuttaa jousella bassoaan keittiön pöydän vieressä. Sellaista Weiwein elämä nyt on, harrastusten hulabaloota.

Jos entiset ajat olisivat jatkuneet, Weiwei paahtaisi joka ilta läksyjä kaksi tuntia. Lauantaina olisi kuusi tuntia vanhempien maksamia lisätunteja netin välityksellä kiinasta, englannista ja matematiikasta.

”Enää läksyjä ei ole oikeastaan ollenkaan, eikä lisätunteja enää ole helppo ostaa”, Ma sanoo.

Vanhemmillakin oppilailla läksyjä on aiempaa vähemmän, esimerkiksi 15-vuotiailla enintään puolitoista tuntia päivässä.

Kiina tarttui juuri tiukasti lasten koulukuormitukseen.

Kuormitus olikin melkoinen. Weiweitä vähän vanhempien lasten oli aivan normaalia opiskella päivässä kellon ympäri, enemmänkin. Oli paljon läksyjä, ja lisäksi monet vanhemmat ostivat lisäopetusta. Lasten opiskeluviikko oli usein seitsenpäiväinen.

Kyse oli kilpailun kierteestä: Kun muut opiskelivat hirveästi, omankin lapsen oli opiskeltava. Muuten uhkasi himoittu korkeakoulupaikka jäädä saamatta.

Läksyjen määrää on siis vähennetty. Kesällä Kiina myös ilmoitti niin raskaista rajoituksista tukiopetusta myyville yrityksille, että niiden toiminta romahti. Ainakin sadattuhannet preppauskouluissa työskennelleet opettajat joutuivat työttömiksi. Lapset saavat yhä ottaa jonkin verran lisäopetusta viikolla iltaisin, mutta viikonloppuisin ja lomilla opettaminen on luvatonta.

Xiao Weiwei harjoittelee basson soittoa iltaisin. Pikkusisko Xiao Yiyi kuuntelee.

Elämä on kummallista, kun on yhtäkkiä enemmän aikaa.

Äiti Ma Lili pystyy tekemään töitään hammaslääkärinä hoppuilematta. Oikomishoidoissa käyvillä lapsilla ei ole enää kiire minnekään.

Eikä ole Mallakaan, sillä ennen hänen piti rynnätä hakemaan tytärtä ennen kello 16:ta koulusta tai hankkia hakija. Nyt hän menee hakemaan lapsensa vasta kello 17.30.

Koulutaakan helpottuminen tarkoittaa ainakin Pekingissä sitä, että koulupäivän jälkeen lapsilla on joka päivä pari tuntia harrastuksia yhdessä luokkakavereiden kanssa. Weiwein koulun iltapäiväkerhossa voi valita yli 20 harrastuksesta.

Weiwei muun muassa soittaa koulun orkesterissa bassoa, maalaa ja lähes joka päivä pelaa koripalloa.

Tämä tukee maan uutta politiikkaa, jonka mukaan lapsien pitää liikkua ja leikkiä ja rentoutua aiempaa enemmän. Liikunta oli ennen kiinalaislapsilla vähissä ja monen leikkiaika olematon.

Weiwei kimmahtaa huoneeseensa ja tuo sieltä laminoidun lapun.

”Yellow butterfly please come in”, hän lukee repliikin. Lappu on iltapäiväkerhon englanninkielisestä näytelmäkerhosta.

Ma näyttää tyttären maalauksia, lintuja ja kukkia. Weiwei nostaa kädet silmien eteen ja virnistelee.

Ma Lili esittelee tyttären iltapäiväkerhon maalauksia.

Xiao Weiwei lukee paljon, ja pikkusisko Yiyi ottaa mallia.

Suurin syy koulutaakan vähentämiseen lienee Kiinan väestöpyramidi, jolle uhkaa käydä hullusti. Valtiojohto haluaa maahan lisää lapsia, mutta perheet kokevat, ettei niillä ole varaa kuin yhteen. Perheiden lisäopetukseen kuluttamat rahat ovat olleet yksi isoimmista menoeristä.

Ma uskoo, että uusi politiikka tepsii.

”Kun lisäopetusta ei enää tarvitse ostaa, kustannukset lapsista vähenevät huomattavasti.”

Weiwein koulun alkutaipaleella tukiopetus maksoi perheelle 300 euroa kuussa, myöhemmin se olisi maksanut huomattavasti enemmän. Osassa perheitä lisäopetuksen kulut laskettiin kuukausittain jopa tuhansissa euroissa.

Koulun nyt järjestämät lukuisat harrastukset ovat ilmaisia. Se myös tasaa perheiden taloudellista epätasa-arvoa, mikä on hallinnon uusi tavoite.

Harrastuksistaan Weiwei pitää vähiten koripallosta, koska siinä hän on joukkueen kapteeni.

”Välillä joukkuetoverit eivät tottele minua ja he meluavat. Järjestyksen pitämisessä on paljon työtä”, Weiwei sanoo.

Kuka harrastukset valitsi?

”Minä”, äiti Ma sanoo.

Xiao Weiwei pelaa mielellään molempia puolia shakissa. Isä Xiao Jun seuraa tyttären puuhia.

Eivätkä harrastukset lopu iltapäiväkerhoon. Nyt kun kerran aikaa on, Ma ostaa Weiweille ja tämän pikkusiskolle kerran viikossa yksityistä shakkiopetusta.

”Shakissa lapset voivat harjoitella loogista ajattelua.”

Shakki on Weiwein mielestä aivan parasta. Hän pelaa mielellään molemmilla nappuloilla yhtä aikaa, itseään vastaan.

Weiwei lukee paljon. Hän esittelee kirjoista rakkaintaan: Xia- ja Shang-dynastioiden ajoista kertovaa lasten historiankirjaa.

”Kirja selittää eroja armeijoiden välillä. Jotkut lähtevät kauas kotoa, toiset jäävät kotiseuduille, joten jälkimmäisillä on etu taistelussa”, Weiwei kertoo ja silmät säihkyvät.

Äiti ja tytär valitsevat kirjakaupassa kirjat yhdessä. Äidin valitsemia ovat matematiikan tehtäväkirjat, joita tytär tekee, kun äiti käskee.

Uudet koulusäännöt ovat Man mielestä hyviä.

”Lapsella on aikaa leikkiä enemmän, ja se kehittää lapsen luonnetta ja sosiaalisia taitoja.”

Ma arvioi, että Weiweistä on tullut avoimempi ja kunto on parantunut hurjasti koripallon vuoksi.

”Tyttäreni oppii nopeammin kuin ennen. Weiwei tietää, että kotona ei ole lisäopetusta eikä läksyjä anneta, joten hän on tunnilla tarkkana.”

Kun Weiweilta kysyy koulun muutoksesta, hän hakee laukustaan paperin. Siinä kerrotaan lyhyesti, että hyvin menee. Kun kokeita ei enää ole kuin kerran lukukaudessa, vanhemmille lähetetään tällaisia rauhoittavia viestejä.

Vaikuttaa siis siltä, että Kiina on tosissaan lisäämässä koululaisten hyvinvointia.

Haastattelun jälkeen tapahtuu yhtäkkiä iso muutos. Pekingin kaupunki ilmoittaa, että se alkaa tarjota ilmaisia preppaustunteja koulun lukuaineissa kaikille 13–15 -vuotiaille. Näitä netissä pidettäviä oppitunteja saa ensi vuoden alusta alkaen maanantaista perjantaihin kello 18–21.

Se on tarjous, josta harva kiinalainen vanhempi uskaltaa kieltäytyä, jotta lapsi ei vain jäisi muista jälkeen.

Näyttääkin, että vanhempien lasten rennompi aika kesti yhden lukukauden. Iltapäiväkerhon jälkeen odottaakin vielä pitkä opiskeluilta.

Syy kaupungin mielenmuutokseen saattaa olla se, että kaikki vanhemmat eivät taipuneet uuteen systeemiin. Rikkaiden lapset uhkasivat päästä muiden edelle.

Eräskin äiti kertoo, että hän on salassa maksanut 14-vuotiaalle pojalleen entiseen tapaan lisätunteja matematiikasta ja englannista joka viikonloppu.

Hangzhoun kaupunki lupasi syksyllä jopa tuhansien eurojen palkkioita laittoman lisäopetuksen paljastajille.

Jos kaupungin tarjoama iltaopetus laajenee nuorempiin lapsiin, Ma Lili on heti valmis panemaan tyttärensä netissä pidettäville tunneille.

Ma Lilin mielestä se ei ole äkkiseltään huono ajatus: Xiao Weiwei oppii, eikä äidin tarvitse enää keksiä tyttärelleen iltaisin tekemistä.