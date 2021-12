Helsinki sijoittui tutkimuksessa kymmenen kärkeen bensiinin hintavertailussa. Helsinkiäkin kalliimpaa bensiini oli muun muassa Tukholmassa, Roomassa ja Amsterdamissa.

Israelin Tel Aviv on elinkustannuksiltaan maailman kallein kaupunki, kertoo The Economist Intelligence Unitin (EIU) tekemä vertailu. EIU on The Economist -mediayhtiön tutkimus- ja analyysiosasto.

Viime vuonna vertailussa viidenneksi sijoittuneessa Tel Avivissa erityisesti alkoholin, ruokatarvikkeiden ja matkustamisen hinta on kohonnut. Tel Avivin sijoitusta vertailussa nostaa myös Israelin valuutan sekelin vahva kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin.

Vuonna 2020 maailman kalleimmaksi kaupungiksi nimettiin Pariisi, joka sijoittui vertailussa nyt jaetulle toiselle sijalle Singaporen kanssa.

Helsinki jakoi vertailussa 17. sijan Lontoon kanssa, kertoo CNN. Helsinki sijoittui tutkimuksessa kymmenen kärkeen bensiinin hintavertailussa. Helsinkiäkin kalliimpaa bensiini oli muun muassa Tukholmassa, Roomassa ja Amsterdamissa.

Tutkimus kertoo inflaation nostaneen hintoja huomattavasti useissa suurissa kaupungeissa. Tämän vuoden tutkimuksessa inflaatio kasvoi keskimäärin noin 3,5 prosenttia. Viime vuonna inflaation kasvu oli keskimäärin 1,9 prosenttia.

Myös koronapandemian vaikutus näkyy vertailussa. Maailmanlaajuiset toimitusketjujen ongelmat ja niistä seuranneet puutteet joistakin kulutustavaroista ovat aiheuttaneet nousua hinnoissa.

Kaikista suurimman hypyn vertailussa teki vuodessa Iranin Teheran, joka nousi sijalta 72 sijalle 29. Hintoja kasvattivat Teheranissa hyvin korkea inflaatio ja hyödykepula, joita ovat edistäneet Yhdysvaltojen Iranille asettamat pakotteet.

Vuosittain julkaistava Worldwide Cost of Living -tutkimus vertaili vuonna 2021 yli 200 hyödykkeen hintaa 173:ssa eri maassa. Tutkimuksessa kaupungeille lasketaan hintaindeksi vertaamalla niitä New Yorkin kaupungin hintatasoon.