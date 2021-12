”Tässä on kyse naisten oikeudesta vapauteen” – Yhdysvaltain korkein oikeus aloitti historiallisen abortti­oikeus­jutun käsittelyn

Ensikäsittelyn perusteella Yhdysvaltain aborttilainsäädäntöön on odotettavissa merkittäviä muutoksia.

Washington

Milloin elämä alkaa? Menevätkö sikiön oikeudet naisen oikeuksien edelle? Miten säilyttää korkeimman oikeuden uskottavuus?

Yhdysvaltain korkeimmassa oikeudessa pohdittiin keskiviikkona isoja kysymyksiä, kun oikeus aloitti merkittävän aborttilainsäädäntöä koskevan oikeusjutun käsittelyn.

Vastakkain ovat Mississippin osavaltio ja osavaltion ainoa raskaudenkeskeytyksiä tarjoava klinikka Jackson Women’s Health, mutta kyse on yhtä osavaltiota suuremmasta kysymyksestä. Pelissä on yhdysvaltalaisten naisten oikeus aborttiin.

Mississippin osavaltio haluaa kieltää abortit 15. raskausviikon jälkeen, mikä on ristiriidassa korkeimman oikeuden ennakkotapausten ja siten liittovaltion voimassa olevan lainsäädännön kanssa.

Tällä hetkellä abortti on korkeimman oikeuden ennakkopäätösten mukaan sallittua siihen asti, kunnes sikiö on elinkelpoinen kohdun ulkopuolella.

Jos korkein oikeus päättää hyväksyä Mississippin lainsäädännön, sen uskotaan avaavan tien aborttioikeuden merkittävälle rajoittamiselle tai jopa kieltämiselle osassa Yhdysvaltoja. Se siirtäisi päätösvallan aborttilainsäädännöstä entistä voimakkaammin osavaltioille.

Korkeimman oikeuden rakennuksen edustalle Washingtonissa oli keskiviikkona kerääntynyt väkeä.

Korkeimman oikeuden päätöstä odotetaan vasta ensi kesäkuussa, mutta keskiviikon käsittelyn jälkeen yhdysvaltalaismediassa pidettiin todennäköisenä, että oikeus tulee pitämään Mississippin lain voimassa.

Se olisi merkittävä muutos nykytilanteeseen. Epävarmaa kuitenkin on, kumoaisiko oikeus ennakkotapaukset aborttioikeudesta kokonaan vai rajaisiko se aborttioikeuden esimerkiksi Mississippin ehdottamaan 15. raskausviikkoon. Tässä konservatiivituomareiden kannat vaikuttivat eroavan.

Mississippin osavaltion kanta on, ettei abortin sallimiselle ole koskaan ollut perusteita Yhdysvaltain perustuslaissa, joten ennakkotapaukset on kumottava.

”Niillä ei ole paikkaa historiassamme ja perinteissämme”, Mississippin osavaltiota edustanut asianajaja Scott Stewart perusteli.

Vastapuoli taas argumentoi, että perustuslain takaama oikeus vapauteen kattaa myös naisen oikeuden päättää raskauden keskeyttämisestä samaan tapaan kuin se antaa vaikkapa naisen valita puolisonsa.

Oikeus raskaudenkeskeytykseen oli asianajaja Julie Riekelmanin mukaan oikeuskäytäntö jo 1700-luvulla, kun Yhdysvaltain perustuslaki kirjoitettiin, eli se on nimenomaan osa amerikkalaista perinnettä.

Myös presidentti Joe Bidenin hallinnon edustaja oli paikalla tukemassa aborttioikeutta.

”Yksi neljästä amerikkalaisnaisesta on tehnyt abortin”, oikeusministeriön asianajaja Elizabeth Prelogar muistutti.

”Tässä on kyse naisten oikeudesta vapauteen.”

Riekelman viittasi myös tutkimuksiin, joiden mukaan aborttioikeudella on ollut keskeinen rooli naisten tasa-arvoiselle osallistumiselle yhteiskuntaan, koulutukseen ja työelämään. Hänen mukaansa sikiön elinkelpoisuus on looginen kompromissi sikiön ja sitä kohdussaan kantavan naisen oikeuksien välillä.

Ylivoimainen enemmistö raskaudenkeskeytyksistä tehdään Yhdysvalloissa Suomen tapaan raskauden ensimmäisellä kolmanneksella. Riekelmanin mukaan korkeampi yläraja on kuitenkin linjassa verrokkimaiden lainsäädännön sekä Yhdysvalloissa abortin tielle asetettujen esteiden kanssa.

Monissa Yhdysvaltain osavaltioissa abortin saaminen on jo nyt käytännössä vaikeaa, koska klinikoita säädellään voimakkaasti.

Tällä hetkellä kirein aborttilaki on voimassa Texasissa, jossa abortit on käytännössä kielletty sen jälkeen, kun sikiön sydänäänet on mahdollista saada kuuluviin, yleensä noin kuudennella raskausviikolla.

Korkein oikeus aikoo ottaa kantaa Texasin lakiin myöhemmin.

Liberaali tuomari Stephen Breyer varoitti siitä, että ennakkotapausten kumoaminen ilman kunnollisia perusteita voisi uhata korkeimman oikeuden uskottavuutta, koska se saisi tuomioistuimen näyttämään poliittiselta.

”Se tappaisi tämän amerikkalaisen instituution.”

Mielipidekyselyjen mukaan yhdysvaltalaisten enemmistö kannattaa nykyisen kaltaista aborttioikeutta. Vastustajat ovat kuitenkin merkittävä poliittinen voima, koska heille abortti on usein tärkein äänestyskäyttäytymiseen vaikuttava asia.