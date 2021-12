Vapauksien säilyttäminen on monille tärkeä syy ottaa rokotus, saksalaistutkimus kertoo.

Münchenissä sijaitseva Café Kosmos on muutettu väliaikaiseksi rokotuspaikaksi. Mies sai koronarokotuksen kahvilassa 6. joulukuuta.

Berliini

Koronarokotuksen ottamiseen kannustavien tai pakottavien rajoitusten eteneminen on saanut vauhtia ensimmäisiin rokotuksiin Saksassa ja Itävallassa.

Koronapassisääntöjen tiukentaminen alkoi marraskuussa, ja pian sen jälkeen rokottamattomien keskuudessa rokotusinto kasvoi selvästi. Muutos näkyy HS:n keräämästä datasta.

Suomessakin on päädytty rajaamaan rokottamattomien pääsyä palveluiden piiriin koronapassin käyttöä laajentamalla.

Saksan ja Itävallan kaltainen piristyminen ykkösrokotteiden ottamisessa näkyy nyt myös Suomessa. Se on tapahtunut sen jälkeen, kun koronapassia on päätetty laajentaa.

Saksassa ja Itävallassa koronapassin osana esimerkiksi ravintolaan mennessä ei hyväksytä enää pelkkää negatiivista koronatestiä toisin kuin Suomessa, vaan vaaditaan todistus joko täydestä rokotesuojasta tai parantumisesta.

Saksassa koronapassia tarvitaan käytännössä lähes kaikkialla paitsi päivittäistavarakaupassa. Itävallassa yhteiskunta on parhaillaan sulussa.

Saksankielisessä Euroopassa rokotekattavuus on ollut erityisen suuri haaste. Suomessa ensimmäisen rokotuksen saaneiden osuus koko väestöstä on 76,6 prosenttia, Saksassa 71,4 prosenttia ja Itävallassa 70,8 prosenttia.

Lue lisää: Sairaalassa nyt 277 potilasta, joista 51 tehohoidossa – HS:n päivittyvät grafiikat kertovat uusimmat tiedot korona­tilanteesta

Ensimmäistä rokotusta pidetään tärkeänä mittarina, koska se kertoo rokottamattomien määrän vähenemisestä. Rokottamattomat ovat suurimmassa vaarassa sairastua vakavasti.

Saksan liittovaltion terveyskasvatuksen virasto tekee seurantatutkimusta rokoteasenteisiin liittyen. Tutkimuksesta kävi jo kesäkuussa ilmi, että rokotemyönteisten toiseksi suurin syy ottaa rokote on omien vapauksien säilyttäminen yhteiskunnassa. Tärkein syy on suoja tautia vastaan.

Seurantatutkimukseen lokakuussa osallistuneista noin viidennes oli vielä rokottamatta. Siitä joukosta 31 prosenttia ilmoitti, ettei ota rokotusta missään tapauksessa.

Erfurtin yliopiston tutkimuksen mukaan niin rokotuskantaansa epäröivien määrä kuin rokotekieltäytyjienkin määrä oli Saksassa suurimmillaan noin vuosi sitten.

Alun perin rokotteisiin myönteisesti suhtautuvat on käytännössä jo rokotettu. Vuosi sitten epävarmoista suuri osa on kääntynyt rokottamisen puolelle, samoin osa alun perin rokotteita vastustaneista.

Haasteeksi näyttää edelleen jäävän rokotevastustajien kova ydin. Tällä hetkellä rokottamattomista aiempaa suurempi osuus onkin tiukasti rokottamista vastustavia.

Saksassa ja Itävallassa ensimmäisten rokoteannosten ottajien osuus ei olekaan enää jatkanut kasvuaan.

Erfurtin yliopiston tutkimuksen mukaan rokottamattomia yhdistää se, että he eivät ole huolestuneita terveydenhuollon romahtamista, he uskovat välttävänsä itse tartunnan ja heidän luottamuksensa tieteeseen ja hallintoon on pienempi.

Aiemmin rokottamattomien joukossa korostui maahanmuuttajatausta, mutta ei enää.

Sinänsä annettavien rokotteiden määrä lisääntyy Saksassa ja Itävallassa. Molemmissa maissa jaetaan jo tehosterokotteita kaikille yli 18-vuotiaille, ja niiden ottajien määrä on suuri.

Viimeistä päivää Saksan terveysministerinä tiistaina toiminut Jens Spahn sanoi Twitterissä, että mikään muu maa maailmassa ei ole rokottanut viime päivinä yhtä paljon kuin Saksa. Maanantaina maassa jaettiin 523 000 tehosterokotetta.

Keskiviikkona nimitettävän uuden hallituksen suurimpia lyhyen aikavälin haasteita on rokotusvauhdin kiihdyttäminen entisestään.

Lue lisää: Saksassa poliitikoiden takit kääntyivät ja rokote­pakko eteneekin – Miten tähän päädyttiin?

Itävallassakin rokotusvauhti on kiristynyt loppusyksyn aikana, mutta rokottamattomien sulku ei riittänyt katkaisemaan syksyn aikana kiihtynyttä neljättä aaltoa.

Maassa aloitettiin marraskuun lopussa kaikkia koskeva yhteiskunnan sulku, joka jatkuu ainakin tämän viikon. Niin Itävallassa kuin Saksassa tartuntojen ilmaantuvuus on kääntynyt joulukuun aikana laskuun.

Saksan liittopäivät käsitteli tiistaina ensimmäisessä keskustelussa hoitoalan rokotuspakkoa koskevaa lakia, joka on tarkoitus saada voimaan pikavauhtia.

Itävallassa on julkaistu alustavia tietoja koko väestöä koskevasta rokotusvelvollisuudesta, joka tulisi helmikuussa voimaan. Vastaavaa aiotaan ehdottaa myös Saksassa.

Itävallan rokotusvelvollisuus koskee kaikkia yli 14-vuotiaita Itävallassa asuvia. Raskaana olevilta tai lääkärintodistuksen perusteella vapautetuilta rokotusta ei vaadita.

Rokottamattomille yli 14-vuotiaille lähetetään rokotuskutsu, ja siihen vastaamatta jättäminen johtaa mahdollisesti 600 euron sakkoihin.

Saksassa rokottamattomia koskevien rajoitusten kannatus on lisääntynyt syksyn edetessä selvästi, kertovat useat tutkimukset.