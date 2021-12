Tutkimustuloksia siitä, voiko omikronmuunnos kiertää myös rokotteiden antaman suojan, ei vielä ole.

Etelä-Afrikan kansallinen tartuntatauti-instituutti (NICD) on löytänyt yhteyden koronaviruksen uudelleen­tartuntojen ja omikron­muunnoksen välillä, kertoo muun muassa talouslehti Financial Times.

Omikronmuunnos havaittiin ensimmäisen kerran marraskuussa Etelä-Afrikassa ja Botswanassa. NICD julkaisi keskiviikkona alustavat tulokset tutkimuksesta, jossa analysoitiin muunnoksen leviämistä verrattuna viruksen ensimmäiseen aaltoon sekä beeta- ja deltamuunnoksiin.

Omikronmuunnos on levinnyt Etelä-Afrikassa huomattavasti muita variantteja nopeammin ja noussut maassa vallitsevaksi variantiksi.

Torstaina maassa todettiin 11 500 uutta koronatapausta, kun muutama viikko sitten tapauksia löydettiin päivittäin vain muutamia satoja. Tapauksista valtaosa, yli 8 000, todettiin NCID:n mukaan Gautengin provinssissa, jossa sijaitsee Etelä-Afrikan suurin kaupunki Johannesburg.

Gautengissa viruksen tartuttavuusluku eli keskimääräinen uusien tartuntojen lukumäärä yhtä tartunnan saanutta kohden on tiedelehti Naturen mukaan noussut yli kahteen. Luku on suurempi kuin kertaakaan sitten pandemian alkuaikojen.

Positiivisten testitulosten osuus on noussut yli 20 prosenttiin.

Nopeampaa leviämistä voi Etelä-Afrikassa osittain selittää juuri yhteys omikron­variantin ja koronan uudelleentartuntojen välillä, mitä ei ole havaittu beeta- tai deltamuunnosten aiheuttamien tartunta-aaltojen yhteydessä. Miljoonat etelä­afrikkalaiset ovat sairastaneet koronataudin.

Tutkimustulosten perusteella omikronmuunnos voi tarttua jopa 2,4 kertaa aiempaa herkemmin ihmisiin, jotka ovat jo sairastaneet koronaviruksen aiheuttaman taudin. Ennen uutta muunnosta aiemman koronataudin uutta tartuntaa vastaan antaman suojan arvioitiin olevan ainakin 80 prosenttia.

Eteläafrikkalainen epidemiologi Juliet Pulliam kirjoitti viestipalvelu Twitterissä, että suurin osa uudelleentartunnoista on todettu ihmisillä, jotka sairastivat koronataudin delta-aallon aikaan.

Helsingin yliopiston tautiekologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo kertoo, että omikronmuunnos saattaa kiertää tehokkaasti juuri deltavariantin tuoman immuunisuojan viruksen rakenteen vuoksi.

”Omikron on suhteellisen erilainen verrattuna deltaan”, kertoo Aivelo.

Etelä-Afrikassa koronaan on kuollut jopa 0,4 prosenttia väestöstä, joten tauti on kiertänyt yhteiskunnassa laajasti.

”Jos omikron leviää siellä deltaa paremmin, se antaa vinkin, että leviäminen liittyy immuunisuojan kiertämiseen”, arvioi Aivelo.

Suomen kannalta olennaista on tässä vaiheessa se, kuinka paljon – ainakin jonkin verran, arvioi Aivelo – omikron kiertää myös rokotteiden antamaa suojaa. Hänen mukaansa omikronmuunnos todennäköisesti leviäisi myös Suomessa deltamuunnosta nopeammin, jos se pystyy kiertämään rokotteiden antamaa suojaa edes jonkin verran, sillä rokotekattavuus on Suomessa huomattava.

”Voi olla, että omikron on sopeutunut kiertämään juuri deltaa, eli rokote voisi antaa [sairastettua tautia] paremman suojan.”

Aivelon mukaan omikron kiertää aiemman tartunnan ja rokotteen tuomaa immuuni­suojaa todennäköisesti vähemmän vakavan taudin kuin tartunnan osalta.

Sairaalahoidon tarve on myös noussut Etelä-Afrikassa omikronvariantin yleistyessä.

Aiemmin eteläafrikkalainen lääkäri ja maan lääkäriliiton puheenjohtaja Angelique Coetzee kuitenkin sanoi, että hänen hoitamansa omikronpotilaat ovat selvinneet taudista kohtuullisilla oireilla.

Maailman terveysjärjestön (WHO) päätutkija Soumya Swaminathan arvioi perjantaina uutistoimisto Reutersille, että tapausten lievyys voisi viitata siihen, että rokotteet tehoavat myös omikron­muunnokseen. Rokotteiden tuoman suojan kiertämisestä ei muunnoksen kohdalla kuitenkaan ole vielä tutkimustietoa, mutta WHO on ilmoittanut tutkivansa rokotteiden tehoa muunnosta vastaan.