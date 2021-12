Tileillä oli muun muassa uiguurien valeprofiileja, joiden avulla kerrottiin onnellisesta elämästä Xinjiangin maakunnassa.

Kiinan uiguurialueella Xinjiangissa on tiukka valvonta. Kashgarin keskustan tärkeimmissä risteyksissä poliisit päivystivät panssariautoissa kesällä 2016.

Yhdysvaltalainen viestipalvelu Twitter on sulkenut tuhansia Kiinan valtioon kytkeytyviä tilejä, joiden avulla on yritetty luoda mielikuvaa onnellisesta uiguurivähemmistöstä, kertoo brittilehti The Guardian.

Lakkautettuja tilejä on kaikkiaan 2 160, lehti kertoo. Australialainen ajatushautomo ASPI oli tutkinut niiden sisällön ja luonnehti kokonaisuutta ”kiusallisen” kömpelöksi propaganda­operaatioksi.

Valetileillä yritettiin levittää viestiä, että elämä Kiinan läntisessä Xinjiangin maakunnassa on auvoisaa eivätkä väitteet ihmisoikeusrikoksista ole totta. Tyypillinen hashtag eli aihetunniste on ollut #StopXinjiangRumours eli ”Stoppi Xinjiang-huhuille”.

Kiinassa Twitter on kielletty. The Guardianin mukaan valtiolliset tahot tai hallitusta tukevat ihmiset kampanjoivat kuitenkin ulkomailla.

Xinjiangin maakunnan uiguuriväestön elämä on vaikeutunut entisestään Kiinan nykyjohtajan Xi Jinpingin valtakaudella. Jopa miljoona uiguuria on joutunut niin sanotuille uudelleenkoulutusleireille eli keskitysleireille.

Kiina kiistää väärinkäytökset ja tuomitsee ulkomaailman puuttumisen.