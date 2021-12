Vihreät ovat jo vuosia halunneet Autobahneille nopeusrajoituksen 130 km/h. Saksan uusi hallitus aloittaa lähipäivinä, mutta toive torpattiin jo hallitusneuvotteluiden alkumetreillä.

Joskus on kiinnostavaa se, mitä ei tapahdu.

Tähän kategoriaan kuuluvat nopeusrajoitukset Saksan moottoriteillä. Nythän yleisrajoitusta ei ole, eli Autobahnilla saa lähtökohtaisesti paahtaa niin lujaa kuin sielu sietää.

Muutosta ei ole tiedossa.

Saksan uusi hallitus, sosiaalidemokraatti Olaf Scholzin johtama koalitio astuu virkaan ensi keskiviikkona, ja marraskuun lopulla hyväksytyssä 177-sivuisessa hallitusohjelmassa kuitataan lyhyesti ja ytimekkäästi: ”Yleistä nopeusrajoitusta ei tule.”

Koalitiossa ovat demarien lisäksi vihreät ja liberaalipuolue FDP.

Vihreät olisi halunnut moottoriteille kattonopeuden, joka olisi ollut luokkaa 130 kilometriä tunnissa. Perusteluja ovat ilmastopolitiikka (vähemmän päästöjä) sekä liikenneturvallisuus (vähemmän onnettomuuksia).

Liberaaleille tämä ei käynyt, koska autoilijoiden rajoittaminen sotii vapausihanteita vastaan. Saksan kliseisimpiin iskulauseisiin kuuluu ”Freie Fahrt für Freie Bürger” eli osapuilleen ”vapaa vauhti vapaille kansalaisille”.

Syyskuussa Münchenissä järjestetyssä ilmastomielenosoituksessa vaadittiin moottoriteille nopeusrajoitukseksi 120 kilometriä tunnissa.

Ajatus yleisrajoituksesta haudattiin jo hallitusneuvottelujen alkumetreillä lokakuussa. Vihreät antoi periksi saadakseen muita tavoitteitaan läpi.

Sen lorun loppu, siis?

Ei taatusti ole. Nopeusrajoitusväittely tekee varmasti vielä paluun. Niin on käynyt aina ennenkin.

Moottoriteiden nopeusrajoituksista on kiistelty Saksassa suunnilleen yhtä kauan kuin Autobahneja on ylipäätään ollut olemassa. Määritelmästä riippuen niitä on ollut lähes sata vuotta, viimeistään 1930-luvun alusta lähtien.

1970-luvun alussa väittely yltyi Länsi-Saksassa aivan uudelle tasolle. Talvella 1973–1974 maassa jopa sovellettiin 100 km/h:n rajoitusta, kertoo saksalainen uutissivusto Motor1.com. Kyse ei kuitenkaan ollut linjaratkaisusta vaan väliaikaisesta toimenpiteestä, joka johtui öljykriisistä.

Nykyään Autobahnia on Saksassa 13 200 kilometriä. Pinta-alaltaan samankokoisessa Suomessa moottoritietä on 933 kilometriä. Vertailussa pitää tosin ottaa huomioon, että Saksan väkiluku on noin 15-kertainen.

Jos tieosuudella on erityisiä olosuhteita, Autobahnilla voidaan asettaa paikallisia nopeusrajoituksia. Ei ole tiedossa, kuinka monen kilometrin matkalla tällaisia rajoituksia on.

Lähtökohta on joka tapauksessa se, ettei kaasujalkaa kahlita.

Väittely nopeusrajoituksista on niin kiihkeää ja repivää, että Saksan autoilijoiden mahtava etujärjestö ADAC vetosi viime toukokuussa asiallisen keskustelun puolesta.

Itse asiaan ADAC ei rohkene ottaa kantaa, mikä on yksinomaan viisasta. ADAC:n omien kyselyiden mukaan nopeusrajoitusten kannattajien ja vastustajien puntit ovat jokseenkin tasan. ADAC on tiedustellut jäsenkuntansa näkemyksiä 1980-luvun puolivälistä alkaen.

Nopeusrajoituksen kannattajien parissa toistuu mielenkiintoinen väite, jonka mukaan maailmassa olisi ainoastaan kolmisen maata, joiden moottoriteillä saa ajaa niin lujaa kuin haluaa.

Maalista hieman vaihtelee.

Saksalaislehti Auto Motor und Sport kertoi alkusyksystä, että tunnettu vihreä poliitikko Cem Özdemir on puhunut ”Afganistanista, Pohjois-Koreasta ja Saksasta”.

Toinen vihreä poliitikko Omid Nouripour oli lokakuun alussa Der Spiegel -lehden haastateltavana.

”Meidän on ehdottomasti päästävä pois tästä kolmen klubista, jonka jäsenillä ei ole nopeusrajoituksia”, Nouripour sanoi. ”Ja nämä maathan ovat Saksa, Pohjois-Korea ja Syyria.”

Joskus maalistassa on mukana Somalia, joskus Mauretania, joskus Nepal.

Viesti on kuitenkin selvä: Saksa kuuluu pikkuporukkaan, joka on kaukana sen totutusta viiteryhmästä.

Rinnastuksia voi pitää – ja on saksalaisessa keskustelussa pidettykin – mauttomina. Esimerkiksi afganistanilaisilla on huomattavan paljon vakavampia ongelmia kuin nopeusrajoitukset.

Kaiken lisäksi rinnastusten totuusarvo on vähintään kyseenalainen.

Auto Motor und Sport otti selvittääkseen, onko maalistoissa perää. Kävi ilmi, että Afganistanin vuoden 1982 tieliikennelain mukaan henkilöautojen sallittu enimmäisnopeus on 90 kilometriä tunnissa.