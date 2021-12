Abu Zubaydah on ollut kiinniotettuna lähes 20 vuotta, eikä häntä vastaan ole nostettu yhtään syytettä. Hänen asianajajansa vetoavat sodan päättymiseen Afganistanissa syynä sille, miksi hänet pitäisi vapauttaa.

Kuubassa sijaitsevalla Guantánamon vankileirillä olevan vangin Abu Zubaydahin asianajajat ovat vaatineet hänen vapauttamistaan, sillä Zubaydahia ei voida enää pitää ”vihollistaistelijana” Afganistanin sodan päätyttyä. Asiasta kertoo The Guardian -sanomalehti.

Zubaydah on ollut kiinniotettuna lähes 20 vuoden ajan, minkä aikana häntä on muun muassa kidutettu raa’asti. Häntä vastaan ei ole nostettu syytteitä, mikä on mahdollista AUMF-nimellä kulkevan lain perusteella.

AUMF otettiin käyttöön pian syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen vuonna 2001 ja sen avulla Zubaydah on pidetty kiinniotettuna.

Zubaydahia pidettiin myös keskustiedustelujärjestö CIA:n salaisilla leireillä Thaimaassa ja Puolassa yli neljän vuoden ajan.

Hän oli myös koekaniinina kidutustekniikoiden kehittelyssä, sillä häntä muun muassa vesikidutettiin 83 kertaa yhden kuukauden aikana, hänet pakotettiin pysymään stressiasennoissa tuntien ajan alasti, eikä hänen ei annettu nukkua vuorokausiin.

Tuore valitus kuitenkin väittää, että Zubaydahia vastaan ei ole koskaan nostettu syytteitä koskien syyskuun iskuja, eikä hän ole ollut koskaan ääriliike al-Qaidan jäsen. Jälkimmäisen seikan myöntää myös Yhdysvaltain hallinto.

Ääriliikkeeseen kuulumisen sijaan hänen väitetään syyllistyneen rikoksiin Afganistanissa sodassa, joka on nyt julistettu päättyneeksi jopa Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin suulla.

”Kanssa-amerikkalaiset, sota Afganistanissa on nyt ohitse”, Biden sanoi elokuussa kaoottisen evakuoinnin päätyttyä.

Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austinin mukaan sota al-Qaidaa vastaan ei ole kuitenkaan päättynyt, vaikka sota Afganistanissa on ohi. Tuomioistuimille toimittamissaan lausunnoissa Austin on sanonut, että sotilasoperaatiot al-Qaidaa ja sen lähellä olevia joukkoja vastaan ovat jatkuneet lähi-Idässä ja Afrikassa.

Zubaydahin asianajajat vetoavat kuitenkin siihen, ettei al-Qaidaa ole mainittu lainkaan AUMF:issa. Lisäksi he korostavat, että kaikki äärijärjestön johtajat, mukaan lukien Osama bin Laden, ovat kuolleet tai heidät on otettu kiinni. Poikkeuksena on kenties bin Ladenin seuraaja Ayman al-Zawahiri, jonka olinpaikasta tai elossa olosta ei ole tietoa.

”Heidän ajatuksensa on, että jos konflikti al-Qaidaa vastaan on käynnissä missään päin maailmaa, Afrikassa tai missä tahansa, silloin sota jatkuu ja Guantánamossa olevat ihmiset ovat telkien takana ikuisesti”, sanoi yksi Zubaydahin asianajajista Mark Denbeaux.

”Tämä tarkoittaa, että säilöönotto ilman oikeudenkäyntiä, ilman kuulemisia tai perusteluja, ja jossa ihmisiä pidetään eristyksissä ilman, että heillä on yhteyksiä ulkomaailmaan tai perheisiinsä, mikään näistä ei koskaan lopu.”

”Sota on ohitse. Miten vihollistaistelijoita voi pitää kiinniotettuina, jos ei ole olemassa taisteluita?”

Biden ilmoitti vuoden 2021 helmikuussa halustaan sulkea Guantánamon vankileirin, mutta muun muassa CNN:n mukaan hänen hallintonsa ei ole edennyt asian suhteen.

Vankileiriltä on siirretty joitain vankeja pois jo aiemman presidentin Barack Obaman hallinnon aikana, mutta heitä oli siellä lokakuussa The New York Timesin mukaan edelleen 39. Enimmillään vankeja on leirillä ollut 780, kertoo uutiskanava al-Jazeera.