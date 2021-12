Kaksi ihmistä löytyi kuolleena, kun taas kolmas kuoli sen jälkeen, kun hänet oli lennätetty sairaalaan.

Itävallassa on kuollut lumivyöryssä kolme ihmistä, minkä lisäksi kahden kerrotaan loukkaantuneen. Asiasta kertoo Itävallan Punainen risti. Ryhmä oli ollut lumivyöryn aikaan kunnostetun rinteen ulkopuolella.

Lumivyöry iski lauantaina päivällä noin 2 400 metrin korkeudessa, kertoo Punaisen ristin edustaja itävaltalaisuutistoimisto APA:lle.

Itävaltalaislehti Kronen Zeitungin mukaan lumivyöryn yllättämässä ryhmässä oli kaikkiaan yksitoista ihmistä. Osa heistä hautautui lumivyöryn alle vain osittain. Kolme jäi täysin vyöryn alle.

Kaksi ihmistä löytyi kuolleena, kun taas kolmas kuoli sen jälkeen, kun hänet oli lennätetty sairaalaan.

Kaksi loukkaantunutta vietiin sairaalaan.

Lumivyöry tapahtui Salzburgin alueella. Lumivyöryn alle jääneen ryhmän jäsenet olivat Salzburgin ja Ylä-Itävallan alueelta. Kronen Zeitungin mukaan ryhmä oli ollut lumivyöryn iskiessä kiipeämässä suksineen suositulle Lackenspitze-vuorelle.

Itävallassa on kuollut viime vuosina lumivyöryihin keskimäärin noin 20 ihmistä vuodessa. Kahden edellisen hiihtokauden aikana kuolemia on ollut vähemmän, koska hiihtäjien määrä on ollut muutenkin vähäisempi koronapandemian vuoksi.