Viime tiistaina virallisesti presidenttiehdokkaaksi julistautunut Zemmour loukkaantui lievästi, kun häneen tartuttiin kiinni väkivaltaisesti kampanjatilaisuudessa sunnuntaina.

Ranskan presidenttiehdokas, oikeistokonservatiivi Éric Zemmour loukkaantui lievästi, kun vaalikampanjatilaisuuden yleisön joukosta tartuttiin häneen kiinni sunnuntaina, uutistoimisto AFP kertoo.

Brittilehti The Guardianin mukaan eräs osallistuja olisi ottanut Zemmouria kiinni niskasta. AFP kertoo, että mies tarttui Zemmouriin kiinni väkivaltaisesti, kun tämä oli kävelemässä kohti lavaa pitämään kampanjapuhettaan. Zemmour loukkasi lievästi ranteensa, AFP kertoo.

Sunnuntaina Zemmour piti ensimmäisen virallisen presidentinvaalien kampanjatilaisuuteensa Villepintessä lähellä Pariisia. Hän julistautui virallisesti presidenttiehdokkaaksi viime viikon tiistaina. Tilaisuuteen osallistui yli 10 000 ihmistä.

Pian sen jälkeen, kun Zemmour oli aloittanut puheensa, yleisössä puhkesi mellakka, jossa muun muassa tuoleja heitettiin mieltään osoittavien aktivistien päälle.

Rasismia vastustavat mielenosoittajat protestoivat Zemmourin vaalikampanjatilaisuuden yhteydessä. Oikeistopopulistinen Zemmour kampanjoi muun muassa maahanmuuttoa ja Euroopan unionia vastaan.

Mielenosoittajien edustaja kommentoi AFP:lle, että kampanjatilaisuudessa ihmiset hyökkäsivät aktivistien päälle ja löivät heitä.

Kampanjatilaisuudesta poistettiin suositun ja kriittisen tv-ohjelman Quotidienin tekijät, ja tilaisuuden puheenvuoroissa kuului vihamielisyys mediaa kohtaan.

Zemmourin puheen aikana yleisössä puhkesi tappelu, jossa muun muassa heitettiin tuoleja rasismia vastustaneiden mielenosoittajien päälle.

”Ranskan Trumpiksi” luonnehdittu 63-vuotias Zemmour tunnetaan televisiokasvona, toimittajana ja kirjailijana.

Yksi Zemmourin vaalilupauksista on, että hän vähentäisi maahanmuuttajien määrän nollaan. Hän on korostanut vaaraa siitä, että ranskalaiset korvataan siirtolaisilla.

Zemmour on ollut kielteisen julkisuuden kohteena viime aikoina. Viikko sitten hänet kuvattiin näyttämässä tuntemattomalle naiselle keskisormea autostaan.

Zemmour nousi mielipidekyselyjen mukaan varteenotettavaksi haastajaksi presidenttikisassa. Esimerkiksi lokakuussa julkistetun Harris Interactiven tuottaman mielipidemittauksen mukaan hän oli toiseksi suosituin ehdokas istuvan presidentin Emmanuel Macronin jälkeen.

Zemmourin kannatus on kuitenkin AFP:n mukaan laskenut viimeisen kuukauden aikana, ja kampanjatilaisuuden toivottiin jälleen nostavan kannatusta. Toinen konservatiivien ääniä havitteleva, Kansallinen liittouma -puolueen ehdokas on Marine Le Pen, jota on pidetty todennäköisenä vastaehdokkaana Macronille.