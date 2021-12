Työpaikalla käyvillä pitää olla ainakin yksi rokote­annos otettuna 27. joulukuuta mennessä. Korona­testissä käyminen ei ole vaihto­ehto.

New Yorkin pormestari ilmoitti maanantaina korona­virus­rokotus­pakosta kaikille kaupungin yksityisten yritysten työntekijöille. Asiasta kertoo muun muassa yhdysvaltalaislehti The New York Times.

Rokotuspakko astuu voimaan 27. joulukuuta. Pormestari Bill de Blasion mukaan tuore määräys koskee noin 184 000 yritystä. Määräys ei koske etätöissä olevia. Työpaikalla käyvillä pitää olla ainakin yksi rokoteannos otettuna 27. joulukuuta mennessä. Koronatestissä käyminen ei ole vaihtoehto.

De Blasion mukaan järeä pakko on tarpeen ennaltaehkäisevänä toimena taistelussa koronaviruksen omikronmuunnosta vastaan.

”Omikronmuunnos on täällä, ja se vaikuttaa leviävän herkästi. Ajoitus on hirvittävä näin talvikuukausina”, de Blasio sanoi The New York Timesin mukaan.

De Blasion mukaan rokotuspakko yksityisellä työskenteleville on ensimmäinen laatuaan Yhdysvalloissa. Jotkut yksityiset yritykset ovat myös itse vaatineet työntekijöiltään koronavirusrokotteen ottamista.

Poikkeuksia rokotuspakkoon sallitaan de Blasion mukaan terveydellisistä sekä uskonnollisista syistä.

New Yorkin kaupungissa on jo aiemmin määrätty koronarokotus­pakko muun muassa kaupungin työntekijöille. Lisäksi rokotuspakko koskee ravintoloiden ja kuntosalien asiakkaita sekä kulttuuri­tapahtumissa käyviä. Ravintoloissa rokotuspakkoa ei ole, jos ruokailu tapahtuu ulkona.

De Blasio kertoi maanantaina, että rokotuspakko ravintoloissa ja kulttuuritapahtumissa ulotetaan koskemaan myös 5–11-vuotiaita. Heillä pitää olla ainakin yksi rokoteannos otettuna 14. joulukuuta mennessä. Aikuisilla vaatimus kiristyy myös: heillä pitää olla otettuna kaksi annosta 27. joulukuuta mennessä, jos he mielivät ravintoloiden sisätiloihin tai kulttuuritapahtumiin. Vaatimus ei koske Johnson & Johnsonin koronarokotteen saaneita, sillä sitä annetaan vain yksi annos.

The New York Timesin mukaan lähes 90 prosenttia kaupunkilaisista on ottanut ainakin yhden annoksen koronavirusrokotetta.

Koronaviruksen omikronmuunnosta on tähän mennessä todettu 17 yhdysvaltalaisessa osavaltiossa, The Washington Post kertoo. Ensimmäisen kerran sitä todettiin 1. joulukuuta, Kaliforniassa.

Deltamuunnos on edelleen koronaviruksen levinnein muunnos Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain allergia- ja tartuntatautiviraston johtaja Anthony Fauci sanoi sunnuntaina lehden mukaan, että alustavat tiedot omikron­muunnoksen vaikutuksesta ovat ”rohkaisevia”, sillä muunnos ei vaikuta aiheuttavan kovin vakavaa koronatautia.