Biden ja Putin neuvottelevat kärjistyneestä tilanteesta tänään tiistaina videoyhteyden välityksellä.

Yhdysvallat on nostanut panoksia kansainvälisessä suurvaltapolitiikassa hetkeä ennen kuin Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien on tarkoitus keskustella Ukrainan tilanteesta videoneuvottelussa tänään tiistaina.

Brittilehti The Guardianin mukaan Yhdysvallat varautuu vahvistamaan sotavoimiaan itäisessä Euroopassa, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan. Yhdysvallat on myös valmis koviin taloudellisiin vastatoimiin Venäjää vastaan.

Yhdysvaltojen ja Ukrainan mukaan Venäjä on keskittänyt noin 100 000 henkilön vahvuiset joukot Ukrainan rajan tuntumaan. Venäjän on väitetty suunnittelevan talvisotaa Ukrainaa vastaan. Ukraina on myös väittänyt Venäjän suunnitelleen vallankaappausta Kiovassa. Venäjä on kiistänyt väitetyt suunnitelmat.

Tieto amerikkalaisjoukkojen mahdollisesta lisäämisestä Euroopassa on peräisin amerikkalaisviranomaiselta, joka puhui toimittajille ennen Joe Bidenin ja Vladimir Putinin tiistaista videoneuvottelua.

Biden pohjusti neuvotteluita Putinin kanssa soittamalla maanantaina eurooppalaisille johtajille. Puhelujen jälkeen Britannian pääministeri Boris Johnson kertoi, että eurooppalaiset johtajat toimivat Yhdysvaltojen kanssa yhdessä rintamassa Venäjää vastaan. Johnsonin lisäksi Biden haki tukea ainakin Italialta, Ranskalta ja Saksalta.

Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi Putinin ja Bidenin tulevaa neuvottelua maanantaina. Hän sanoi, ettei usko keskustelun suoranaisesti ratkaisevan itäisen Euroopan tilannetta, mutta ilmaisi keskustelun olevan tärkeä askel.

”Huominen on tärkeä päivä”, Niinistö korosti.

Venäjän joukkojensiirtoja on seurattu Ukrainan lähellä tarkoin, sillä vuonna 2014 Venäjä miehitti ja liitti itseensä Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan. Venäjä on myös tukenut Itä-Ukrainassa separatistikapinallisia. Konfliktissa on kuollut noin 13 000 ihmistä.

Putin on vaatinut turvatakuita sille, ettei sotilasliitto Nato enää laajentuisi sen länsirajoille. Yhdysvallat on torjunut vaatimuksen jyrkästi ja todennut, että on kunkin valtion oma asia, haluaako se liittyä sotilasliittoon vai ei. Valkoisen talon mukaan asiasta ei edes keskustella.