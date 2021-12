Venäjälle video­puhelu USA:n kanssa oli jo onnistuminen – Putinille on tärkeää tulla tunnustetuksi tasavertaiseksi toimijaksi Bidenin kanssa

Ukraina oli Putinin ja Bidenin videopuhelun tärkein aihe, mutta ei ainoa, kirjoittaa HS:n Moskovan-kirjeenvaihtaja Jenni Jeskanen.

Moskova

Venäjän presidentti Vladimir Putin saattoi jatkaa tiistaina iltaansa Sotšin lämmössä melko hyvillä mielin.

Putin ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden keskustelivat tiistaina hieman yli kaksi tuntia videopuhelun välityksellä – Putin Sotšissa Mustanmeren rannalla, Biden Washingtonissa Valkoisen talon ”tilannehuoneessa”.

Putin ja Biden tapasivat toisensa kasvotusten puoli vuotta sitten Genevessä, Sveitsissä. Presidenttien on arvioitu käsitelleen tiistaina myös tuolloisen tapaamisen sopimuksia.

Julkisuuteen videopuhelusta näytettiin vain alku, jossa presidentit tervehtivät toisiaan kohteliaasti. Ystävällisestä sananvaihdosta huolimatta tapaaminen oli kehystetty dramaattisesti.

Venäjä on siirtänyt syksyn mittaan runsaasti joukkojaan Ukrainan rajalle, mikä on saanut lännen vakuuttuneeksi sodan uhkasta Ukrainassa. Länsimediassa on jo piirrelty karttoja Venäjän oletetusta hyökkäyssuunnitelmasta Ukrainaan.

Yhdysvallat puolestaan uhkasi Venäjää hieman ennen videopuhelua ankarilla taloudellisilla pakotteilla, jos se hyökkäisi Ukrainaan. Se ilmoitti myös olevansa tarvittaessa valmis vahvistamaan sotavoimiaan Euroopan itäosissa.

Venäjä vaati hiljattain sotilasliitto Natolta takeita, että se ei enää laajentuisi Venäjän länsirajoille. Lännessä Venäjän vaatimuksen ovat torjuneet tiukasti niin Yhdysvallat kuin presidentti Sauli Niinistökin.

Kireä tilanne latasi Putinin ja Bidenin videopuhelulle kovat odotukset. Keskustelujen lopputulos vaikuttaa suoraan Ukrainan tilanteeseen sekä Venäjän ja Yhdysvaltain suhteiden kehittymiseen jatkossa.

Venäjällä tapaamisen ei odotettu johtavan läpimurtoon jännitteiden laukaisemisessa. Venäjälle kansainvälisen huomion kerännyt videopuhelu Yhdysvaltain kanssa oli kuitenkin jo onnistuminen.

Putinille se tarkoittaa statusta ja hänen tunnustamistaan tasavertaiseksi toimijaksi Yhdysvaltain presidentin kanssa. Venäjä on mukana ratkaisemassa kansainvälisen politiikan kysymyksiä, ja se on edelleen ainakin sotilaallinen suurvalta.

Tavoitetta, johon Venäjä joukkojensa siirtelyllä tällä kertaa pyrkii voi toistaiseksi vain arvailla. Talvisodan aloittamisesta Ukrainassa tuskin on kyse. On epätodennäköistä, että Venäjän joukkojen pitkällinen ja epämääräinen siirtely Ukrainan rajalla johtaisi lopulta hyökkäykseen.

Sen sijaan kyse lienee poliittisen viestin välittämisestä ja lännen painostamisesta sodanuhkan avulla.

Venäjä ei tiedottanut tiistai-iltana mitään tapaamisen annista, kuten oli etukäteen ilmoittanutkin.

Sen sijaan Valkoinen talo julkaisi videopuhelun jälkeen verkkosivullaan lyhyen tiedotteen. Sen mukaan presidentit olivat antaneet tiimeilleen tehtäväksi seurata Ukrainan tilanteen kehittymistä.

Biden oli odotetusti ilmaissut Putinille Yhdysvaltain ja eurooppalaisten liittolaistensa syvän huolen Venäjän joukkojen liikkeistä Ukrainan rajoilla. Hän oli toistanut Yhdysvaltain tukevan Ukrainan suvereenisuutta ja alueellista koskemattomuutta.

Yhdysvaltain presidentti vaati jännitteiden purkamista ja paluuta diplomatiaan.

Tosin Venäjälle voimankäytöllä uhkailu on jo osa sen eräänlaista kovien keinojen pakkodiplomatiaa.