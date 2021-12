Noin 65 kilometriä pitkä rakennelma on maksanut noin miljardi euroa.

Israelin puolustusviranomaisten mukaan maa on saanut valmiiksi kolme ja puoli vuotta kestäneen valtavan rakennus­hankkeen, jolla luvataan estää islamistijärjestöjen tunkeutuminen Gazan alueelta Israeliin, kertoo The Jerusalem Post -lehti.

Kyseessä on 65 kilometriä pitkä paranneltu versio aiemmasta aitamuurista. ”Teräsmuurin” on määrä estää tunkeutuminen Israeliin myös tunneleita pitkin.

Lehden haastattelemien tahojen mukaan ”teräsmuuriin” ja sitä reunustaviin rakennelmiin on pumpattu muun muassa kolme miljoonaa kuutiota betonia ja 140 000 tonnia rautaa ja terästä.

Maanpinnan alle rakennettu este valmistui The Times of Israel -lehden mukaan jo viime maaliskuussa. Lehden mukaan kyseessä on jopa kymmeniä metrejä maan alle kaivetusta muurista, jonka yhteydessä on tunnelin­kaivuun tunnistavia sensoreita.

Israelin mukaan koko hanke on maksanut noin miljardi euroa ja sen tekemiseen on osallistunut noin 1 200 ihmistä. Maan yläpuolella olevan aitarakennelman korkeus on noin kuusi metriä.

Uutistoimisto Reutersin mukaan esteen liepeillä on myös satoja kameroita, tutka-asemia ja muita sensoreita. Israelin ilmoituksen mukaan esteen avulla voidaan tunnistaa myös meriteitse tapahtuvat tunkeutumis­yritykset ja kauko-ohjattavat aseet.

Israel ja Hamas-järjestö ovat käyneet neljä eri sotaa vuodesta 2007 alkaen, kun Hamas otti ahtaasti asutun ja pienen Gazan hallintaansa. Viime toukokuussa Hamas ja Islamilainen Jihad -järjestö ampuivat yli 4 300 rakettia Israeliin, mihin Israel vastasi kovilla pommituksilla.

Israelin puolella kaksitoista ihmistä sai surmansa pari viikkoa kestäneissä yhteenotoissa. Gazassa kuolleita oli yli 250 ihmistä.

Israel otti tavoitteekseen Hamasin kaivaman laajan tunneliverkon tuhoamisen vuonna 2014 käydyn sodan aikana ja sen jälkeen.