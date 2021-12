Suomessa omikronmuunnoksen aiheuttamia tartuntoja on varmistettu ainakin yhdeksän.

Tanskassa on todettu jo ainakin 398 omikronmuunnoksen aiheuttamaa koronatartuntaa, maan viranomaiset kertovat uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Meillä on nyt omikronmuunnoksen tartuntoja kaikkialla yhteiskunnassa”, Tanskan potilasturvallisuusviraston johtaja Anette Lykke Petri kertoi toimittajille tiistaina.

Suomessa omikrontartuntoja on todettu ainakin yhdeksän, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kertonut. Suomessa tapauksia on kirjattu Helsingin ja Uudenmaan lisäksi Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Savossa.

Etelä-Afrikassa ensiksi tunnistettu omikronmuunnos on levinnyt jo kymmeniin maihin.