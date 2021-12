Ranskan poliisi on pidättänyt Jamal Khashoggin murhasta etsintä­kuulutetun miehen

Khashoggi murhattiin vuonna 2018 Istanbulissa Turkissa, kun hän vieraili Saudi-Arabian konsulaatissa.

Ranskan poliisi on pidättänyt ihmisen, jonka epäillään olleen osallisena saudiarabialainen toisinajattelijan, päätoimittajan ja kirjailijan Jamal Khashoggin murhaan.

Uutistoimistojen Reuters ja AFP lähteet kertovat, että Ranskan poliisi on pidättänyt tapaukseen mahdollisesti kytkeytyvän ihmisen, josta Turkki on antanut etsintäkuulutuksen vuonna 2019. Epäilty oli uutistoimistojen lähteiden mukaan etsintäkuulutettu myös Ranskassa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan epäillyn luovutusta Turkkiin suunnitellaan.

AFP:n ja Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan pidätetty on saudi­mies nimeltä Khaled Aedh al-Otaibi. Hänet pidätettiin BBC:n mukaan tiistaina Charles de Gaullen lentokentältä. Hän on yksi 26 saudista, jotka Turkki on etsintäkuuluttanut Khashoggin murhaan liittyen.

BBC:n mukaan epäilty työskenteli ennen vartijana Saudi-Arabian kuningashuoneella.

Khashoggi murhattiin vuonna 2018 Istanbulissa Turkissa, kun hän vieraili Saudi-Arabian konsulaatissa. Tiikeriryhmänä tunnetut tappajat tappoivat avioerotodistusta hakemassa olleen Khashoggin myrkkyruiskeella, paloittelivat ruumiin ja hävittivät sen ilmeisesti polttamalla.

Tiikeriryhmä on Saudi-Arabian asevoimien ja tiedustelun alainen erikoisyksikkö, ja ainakin Khashoggin murhan suhteen sen arvioidaan toimineen Saudi-Arabian kruununprinssi Mohamed bin Salmanin määräyksestä.

Lue lisää: Saudiarabialaisen toimittajan Turkissa murhannut ja paloitellut tappajaryhmä sai koulutusta Yhdysvalloissa

Istanbulin syyttäjävirasto on pyrkinyt selvittämään Khashoggin murhaa sekä syyttänyt Saudi-Arabiaa haluttomuudesta selvittää tapausta.

Saudi-Arabia on myös kiistänyt kruununprinssinsä osallisuuden murhaan, mutta esimerkiksi Yhdysvaltain helmikuussa julkaiseman tiedusteluraportin mukaan operaatiolle antoi hyväksyntänsä juuri kruununprinssi Mohammed bin Salman.