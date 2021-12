Pääministeri Støre perusteli rajoituksia terveydenhuollon kantokyvyllä sekä koronaviruksen omikronmuunnoksella.

Norja ilmoitti tiistai-iltana kiristävänsä koronarajoituksiaan, kertoo muun muassa maan yleisradio NRK.

Rajoituksilla suitsitaan muun muassa kokoontumisia ja anniskelua. Tarkoituksena on vähentää ihmisten välisiä kontakteja.

Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre piti koronarajoituksista tiedotustilaisuuden tiistaina ilta­kahdeksalta Suomen aikaa.

Tilaisuudessa kerrottiin muun muassa, että kasvomaskien käytöstä tulee pakollista kauppakeskuksissa, ravintoloissa, julkisessa liikenteessä ja takseissa, jos yhden metrin turvaväliä ei pysty pitämään.

Norjassa on tällä hetkellä voimassa suositus kasvomaskin käytöstä tilanteissa, joissa etäisyyttä toiseen ihmiseen ei voi pitää.

Tiedotustilaisuudessa kerrottiin lisäksi muun muassa, että jokaisen tulisi pitää muihin kuin läheisiinsä metrin turvaväliä. Vieraita ei saisi kutsua kotiinsa kymmentä enempää, paitsi joulun ja uuden vuoden juhlissa, joissa vieraita saa olla enintään 20. Vieraidenkin tulisi tosin noudattaa metrin turvavälikehotusta.

Kenties järeimmin uudet rajoitukset kohdistuvat ravintoloihin ja baareihin.

Tilaisuudessa kerrottiin, että ravintoloiden tulee lopettaa alkoholin­tarjoilu keskiyöllä. Alkoholia tarjoilevien ravintoloiden tulee tarjota istuinpaikka kaikille asiakkailleen, paitsi silloin, jos ravintolassa on käynnissä jokin kulttuuritapahtuma, esimerkiksi keikka. Ravintoloissa pitää myös taata metrin turvaväli eri seurueiden kesken.

Yleisötilaisuuksien osallistujamääriä rajataan 50 ihmiseen, jos tilaisuudessa ei ole istumapaikkoja. Istumapaikoilla ja turvaväleillä osallistujamäärä voi olla enintään 200.

Norjan hallitus myös kannusti etätöiden tekemistä niin paljon kuin mahdollista sekä maskien käyttöä työpaikoilla.

Uudet rajoitukset astuvat voimaan torstaina 9. joulukuuta, ja ne kestävät neljä viikkoa.

Støre perusteli rajoituksia terveydenhuollon kantokyvyllä sekä koronaviruksen omikron­muunnoksella. Terveydenhuollon kantokyky uhkaa Støren mukaan ylittyä.

”Olimme vilpittömästi toivoneet, että koronaviruspandemia olisi ollut jo takana päin ja joulua olisi voitu viettää normaalisti. Tautitilanne on kuitenkin edelleen niin vakava, että uusia toimenpiteitä on tehtävä”, Støre sanoi tiistain tiedotustilaisuudessa.

Tiistaina Norjan sairaaloissa hoidettiin yhteensä 320 koronavirus­potilasta, NRK kertoo, mikä on 25 potilasta lisää maanantaihin verrattuna.

”Emme tiedä, johtaako omikron­muunnoksen leviäminen siihen, että sairaalahoitoon päätyy enemmän koronapotilaita. Tänään esitellyt rajoitukset kuitenkin antavat meille enemmän aikaa oppia muunnoksesta ja rokottaa ihmisiä”, Norjan terveys­ministeri Ingvild Kjerkol sanoi tilaisuudessa.

Norjassa on tähän mennessä todettu yhteensä 29 omikron­muunnoksen aiheuttamaa koronavirustartuntaa. Esimerkiksi Tanskassa on todettu jo ainakin 398 muunnoksen aiheuttamaa koronavirustartuntaa. Suomessa tartuntoja on todettu yhdeksän.

Norja purki kaikki koronavirukseen liittyvät rajoitukset syyskuun lopulla, jonka jälkeen tartuntamäärät ovat olleet rajussa kasvussa.