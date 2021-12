Reuters: Jopa miljoona korona­rokotetta on voinut mennä hukkaan Nigeriassa viime kuussa

Käyttämättä jääneet rokotteet osoittavat, millaisia vaikeuksia useilla Afrikan mailla on rokotusten antamisessa ajoissa ennen niiden erääntymispäivää.

Jopa miljoonan käyttämättömän koronavirusrokotteen arvioidaan menneen hukkaan Nigeriassa viime kuussa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Kyseessä on luultavasti yksi pahimmista rokotteiden hukkaustapauksista pandemian aikana. Reutersille yksinoikeudella puhuneella kolmella lähteellä on uutistoimiston mukaan ensi käden tietoa maan rokotustilanteesta. Erääntyneiden rokoteannosten laskeminen on kuitenkin vielä heidän mukaansa kesken.

Reutersin saamien tietojen mukaan käyttämättä jääneet rokotteet olivat osa rokotusten tasavertaista saatavuutta edistävää Covax-ohjelmaa ja saapuivat Nigeriaan Euroopasta. Niiden kerrotaan olleen AstraZenecan valmistamia.

Naiselle annettiin koronavirusrokote moskeijassa Ikejassa, Nigeriassa 26. marraskuuta. Maa on yrittänyt vauhdittaa koronarokotuksia uskonnollisten johtajien, kirkkojen ja moskeijoiden avulla.

Afrikan eri valtiot sekä monet asiantuntijat ympäri maailmaa ovat vaatineet lisää rokotetoimituksia mantereelle, jossa asuu noin 16 prosenttia maailman väestöstä. Etelä-Afrikassa löydetty uusi koronavirusmuunnos omikron on kasvattanut huolta siitä, mitä tapahtuu, ellei rokotekattavuutta saada laajasti kasvatettua.

Afrikan mantereen väestöstä vain noin 7,5 prosenttia on Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan täysin rokotettuja. Nigeriassa aikuisväestöstä alle 4:llä prosentilla on WHO:n mukaan täysi rokotesuoja.

Reutersin mukaan Afrikkaan saapuvien rokotelähetysten kasvaessa äkillisesti useilla valtioilla ei ole valmiuksia saada annettua rokotteita ajoissa. Noin 40 prosenttia mantereelle saapuneista rokotteista on ajatushautomo Tony Blair Institute for Global Changen mukaan jäänyt käyttämättä.

Yksi Reutersin lähde Nigeriasta kertoo, että viime kuussa hukkaan menneistä rokotteista osassa oli maahan saapuessa jäljellä neljästä kuuteen viikkoa käyttöaikaa.

”Maalla on vaikeuksia vain lyhyen aikaa säilyvien rokotteiden kanssa. Toimitukset ovat tällä hetkellä arvaamattomia, ja rokotteita lähetetään liian paljon”, yksi kolmesta lähteestä sanoi Reutersille.

Nigerian alirahoitetulla terveydenhuollolla on monia vaikeuksia: Esimerkiksi päivittäin käytettävistä tarvikkeista puuttuu osa. Lisäksi epävakaiden virtalähteiden vuoksi rokotteita on säilytettävä jääkapeissa, joita pidetään kylminä kalliilla polttoainekäyttöisillä varavoimalaitteilla.

Terveydenhuolto ei myöskään tavoita epävakaita alueita, joissa esimerkiksi väkivaltaiset ryöstöt ja islamististen kapinallisten iskut ovat yleisiä. Tällaisilla alueilla asuu miljoonia nigerialaisia.

”Lähtökohdat eivät ole hyvät. Ja jos vahvaa pohjaa ei ole, ei päälle voi rakentaa paljoakaan”, maan terveysministeri Osagie Ehanire kuvaili viime viikolla Reutersin mukaan.

Mies sai koronavirusroktoteen Abujassa, Nigeriassa 19. marraskuuta 2021.

WHO sanoi myös, että rokoteannoksia on Nigeriassa erääntynyt, mutta kieltäytyi arvioimasta lukua. Järjestö kertoi, että lokakuussa 800 000 annosta, jotka uhkasivat erääntyä, saatiin käytettyä ajoissa.

”Rokotehävikkiä on odotettavissa missä tahansa rokotushankkeessa, ja koronavirusrokotukset ovat kansainvälinen ilmiö”, WHO totesi Reutersin kysymyksiin vastaavassa lausunnossa.

Järjestö totesi myös, että lyhyellä säilyvyysajalla toimitetut rokotteet ovat ongelma.

Rokotehävikkiä on myös ollut Euroopassa. Esimerkiksi Britannia arvioi tammikuussa 10 prosentin rokotteista menevän hukkaan. Huhtikuussa Ranskan terveysministeri sanoi 25 prosenttia AstaZenecan rokotteista, 20 prosenttia Modernan ja 7 prosenttia Pfizerin rokotteista jäävän käyttämättä.