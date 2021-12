Stadion on lähellä luonnonsuojelualuetta.

Kaksi ihmistä kuoli norsun hyökkäykseen Sri Lankassa tiistai-iltana, viranomaiset kertoivat keskiviikkona. Kumpikin kuollut oli kansainvälisen krikettistadionin työntekijä.

Onnettomuus tapahtui Sri Lankan eteläosassa, Hambantotan kansainvälisen krikettistadionin ulkopuolella.

Kuolleet työntekijät olivat tiistai-iltana matkalla stadionilta kotiin, kun norsu hyökkäsi heidän kimppuunsa. Ruumiit löydettiin noin 500 metrin etäisyydeltä toisistaan, Sri Lankan krikettiliiton tiedottaja kertoi uutistoimisto AFP:lle. Vaikka tapauksella ei ollut silminnäkijöitä, viranomaiset uskovat saman eläimen hyökänneen kummankin ihmisen kimppuun.

Hambantotan krikettistadion on rakennettu noin kymmenen vuotta sitten, ja se sijaitsee lähellä luonnonsuojelualuetta. Alue on enimmäkseen maaseutua ja tunnettu ihmisten ja norsujen välisistä yhteenotoista. Norsujen elintila on jatkuvasti vähentynyt, kun ihmisasutus on levinnyt uusille alueille.

Sri Lankan hallinto on pyrkinyt rakentamaan Hambantotasta uutta merkittävää kaupunkia. Hambantotassa asuu vain runsaat 10 000 ihmistä, mutta krikettistadionin katsomot vetävät 35 000 ihmistä.

Kuolleet miehet olivat tehneet stadionilla Sri Lankan kriketin Valioliigan välierien ja finaalien valmistelevia töitä.