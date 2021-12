Hävittäjäkaupat ja kallis sähkö sähköistävät Anderssonin ja Marinin ensimmäistä tapaamista.

Ruotsin uusi demaripääministeri Magdalena Andersson saapui keskiviikkoaamuna pääministeriuransa ensimmäiselle ulkomaan vierailulle Suomeen. Andersson ja Suomen pääministeri Sanna Marin (sd) pitivät aamupäivällä Helsingissä yhteisen tiedotustilaisuuden.

Andersson tapaa tasavallan presidentti Sauli Niinistön tiedotustilaisuuden jälkeen.

Pääministerit keskustelevat valtioneuvoston kanslian mukaan kahdenvälisistä asioista ja EU-kysymyksistä. Suomen ja Ruotsin tärkein kahdenvälinen asia ratkennee tässä kuussa, kun Suomi valitsee uuden monitoimihävittäjänsä.

Ruotsi on tarjonnut Saab Gripeniä mutta ennakkoveikkailussa se ei ole menestynyt erityisen hyvin. Hävittäjän valinta liittyy myös Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyöhön, joka on tiivistynyt viime vuosina huomattavasti.

Suomen ja Ruotsin välit ovat muutenkin mainiot. Marin teki ensimmäisen ulkomaan vierailunsa pääministerinä tavan mukaan Ruotsiin.

Pakkasten kiristyessä ovat kuitenkin kiristyneet myös maiden välit, sillä sähkön hinta on Suomessa jo kuusinkertainen vuoden takaiseen nähden. Pohjoismainen pörssisähkö on kalleinta kymmeneen vuoteen ja Suomessa syytetään Ruotsia, joka markkinasääntöjen vastaisesti on rajoittanut sähkön vientiä Suomeen.

Andersson teki historiaa viime kuun 25. päivänä, kun hänet valittiin Ruotsin ensimmäiseksi naispääministeriksi. Erityisen historialliseksi päivä kävi seitsemän ja puolen tunnin jälkeen, kun Andersson ilmoitti eroavansa ja tuli näin tehneeksi Ruotsin kaikkien aikojen lyhyimmän pääministeriuran.

Ero johtui budjettiriidasta, jonka seurauksena ympäristöpuolue käveli ulos demareiden ja keskustan yhteishallituksesta. Andersson valittiin uudelleen pääministeriksi marraskuun viimeisenä päivänä ja hän johtaa ympäristöpuolueen ja keskustan tukemaa sosiaalidemokraattien vähemmistöhallitusta.

Hallitus joutuu työskentelemään oikeiston laatimalla budjetilla, jonka parlamentti on hyväksynyt. Hallituksen tuki Ruotsin valtiopäivillä ei ole erityisen vahva.