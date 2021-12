Espanjassa on ilman oleskelulupaa noin puoli miljoonaa siirtolaista, joista neljä viidesosaa eteläamerikkalaisia. Moni saapuu luvallisesti turistina mutta jää maahan luvattomasti eikä saa muita kuin pimeitä töitä.

Madrid

Kello on vasta seitsemän aamulla, kun Madridin eteläosassa sijaitsevalle Plaza Elíptica -aukiolle on jo kertynyt monikymmenpäinen joukko maahanmuuttajia.

Aukiolta löytyvät Madridin kaupungin suurimmat pimeän työvoiman markkinat. Rakennus- ja remonttialan yrittäjät poimivat sieltä kyytiin työvoimaa päivän tarpeidensa mukaan.

”Täällä on koko Etelä-Amerikka ja jonkin verran afrikkalaisia. Suurin osa on maassa ilman papereita”, sanoo Kolumbian Bogotásta kotoisin oleva Claudio, joka on ansainnut elantonsa pimeällä työllä jo pari vuotta.

”Monet luulevat, että täällä myydään huumeita tai muuta hämärää, mutta ei kukaan tulisi tänne palelemaan kuudelta aamulla huumeita myydäkseen. Etsimme töitä.”

Claudion toiveena on laillinen oleskelulupa, mutta se vaatii kolmen vuoden oleskelua Espanjassa sekä työsopimuksen, joka on kiven alla Espanjassa epävirallisesti oleskeleville.

Plaza Elíptica -aukiolla työmahdollisuuksia odottavat ihmiset eivät halua tulla kuvatuksi kasvoineen, koska heillä ei ole oleskeluoikeutta Espanjassa.

Aukion laidalle pysähtyy auto, johon kaksi innokkainta hyppää sisään. Monilla ei ole varaa neuvotella palkasta.

”Pahiten huijataan niitä, jotka eivät edes puhu espanjaa”, sanoo hondurasilainen Ifra afrikkalaistaustaisiin työnhakijoihin päin nyökäten.

”Usein sovitaan hinnasta, ja päivän päätteeksi maksetaan jotain ihan muuta.”

Espanjassa on lähes 5,8 miljoonaa maahanmuuttajaa. Eniten maassa asuu marokkolaisia, romanialaisia ja brittejä, mutta nopeimmin kasvava ryhmä on ollut viime vuosina eteläamerikkalaiset, etenkin venezuelalaiset ja kolumbialaiset. Vuonna 2020 venezuelalaisten maahanmuuttajien määrä kasvoi yli 50 prosentilla edellisvuoteen verrattuna.

Etenkin venezuelalaisille on myönnetty viime vuosina aiempaa enemmän poliittisia turvapaikkoja, mutta läheskään kaikki eivät sellaista saa. Vuonna 2020 Espanja myönsi 5 700 turvapaikkaa, kun hakemuksia jätettiin lähes 115 000.

Ilman oleskelulupaa Espanjassa oleskelee noin puoli miljoonaa siirtolaista, ja noin neljä viidestä paperittomasta siirtolaisesta on eteläamerikkalaisia. Kaikki laittomat siirtolaiset eivät suinkaan saavu Espanjaan epävirallisia reittejä, sillä Latinalaisesta Amerikasta matkustetaan maahan yleensä turistina – paluulento kotimaahan vain jätetään käyttämättä.

Kolumbialainen Ana María Mora saapui Eurooppaan kuusi vuotta sitten risteilyaluksella tuolloin 5-vuotiaan tyttärensä kanssa. Matka vaati huolellista suunnittelua ja säästämistä.

”Joku voisi luulla, että laivamatkassa oli jotain loistokasta, mutta ne 15 päivää laivalla olivat kidutusta. Hermoni olivat riekaleina.”

Mora on lähtöisin Medellínistä, jonka työväenkaupunginosassa pelko ja väkivalta on arkipäivää. Hän lähti voidakseen tarjota turvallisemman tulevaisuuden tyttärelleen.

Ana María Mora (oik.) ja hänen tyttärensä Celeste Mora koristelivat joulukuusta vuokra-asunnossaan Useran kaupunginosassa Madridissa.

Laiva oli lentokonetta turvallisempi vaihtoehto, sillä tarkastukset satamissa ovat löyhemmät kuin lentokentillä. Kun alus rantautui Portugaliin ja Mora sai takaisin passinsa, hän tiesi olevansa turvassa.

”Passit laitettiin talteen matkan ajaksi, ettei kukaan jäisi Karibian saarille, joilla laiva pysähtyi matkan varrella. Määränpäässä Portugalissa monet venezuelalaiset joutuivat jäämään laivaan. Minä sain passini, ja pääsin jatkamaan bussilla Espanjaan.”

Moraa odotti Madridissa sisko, joka auttoi alkuun paperiasioissa, esimerkiksi kirjautumisessa kaupungin asukkaaksi ja tyttären ilmoittamisessa kouluun.

Kaikesta tästä oli hyötyä myöhemmin, kun Mora sai ensimmäisen työsopimuksensa ja pystyi hakemaan oleskelulupaa Espanjassa. Jokainen hoidettu asia katsottiin todisteeksi siitä, että Mora oli jo luonut elämän Espanjaan.

Sitä ennen Mora teki vuosia töitä ilman papereita. Kolumbiassa kirjanpitäjänä työskennellyt nainen työllistyi samalla tavoin kuin useimmat ilman oleskelulupaa maassa oleskelevat eteläamerikkalaiset naiset: hän alkoi siivota ja tehdä hoitotöitä.

Mora huolehti yli puolitoista vuotta iäkkäästä madridilaisnaisesta, joka lupaili turhaan tekevänsä Moralle virallisen työsopimuksen.

Monet paperittomat siirtolaiset tekevät työnantajansa kanssa sopimuksen, että maksavat itse sosiaaliturvamaksunsa ja muut työsopimukseen liittyvät kulut siitä hyvästä, että saavat työsopimuksen ja sen avulla oleskeluluvan.

Mora ei niin tehnyt, mutta lopulta hän löysi kontaktiensa kautta perheen, joka suostui tekemään työsopimuksen kodinhoitotöistä. Hän sai oleskeluluvan viime kesänä.

Useimmat Moran eteläamerikkalaiset ystävät työskentelevät ikäihmisten sisäkköinä tai hoitajina. Julkisten hoitokotien paikat ovat Madridin seudulla tiukassa, ja harvalla perheellä on varaa yksityisiin hoitokoteihin, joten vanhustenhuolto on siirtynyt osittain halpatyövoiman harteille.

”Palkat ovat todella pieniä, ja joitakin sisäkköinä työskenteleviä pyydetään jopa maksamaan oma ylläpitonsa pienestä palkastaan. Jos ei ole kattoa pään päällä, suostuu minkälaisiin ehtoihin tahansa.”

Ana María Mora luki hänen tyttärensä Celeste Moran seinälle teippaamia viestejä.

Venezuelalaisen Ida Carruidon mielestä Espanja tarvitsee maahanmuuttajia, mutta maalla ei ole toistaiseksi ole toimivaa ohjelmaa hallitun maahanmuuton tukemiseksi.

”Eteläamerikkalaiset maahanmuuttajat osaavat jo kielen ja tuntevat kulttuurin mutta joutuvat epävirallisen tilanteensa vuoksi tekemään töitä, joita espanjalaiset eivät suostu samalla palkalla tekemään. Espanja hyötyy monella tapaa siitä, että monet siirtolaiset joutuvat kolmen vuoden ajan etsimään toimeentulon hinnalla millä hyvänsä.”

Carruido itse saapui Kataloniaan vuonna 2016 ilman viisumia tai oleskelulupaa opiskellakseen poliittista markkinointia. Opiskeluviisumin saaminen olisi edellyttänyt kymmenientuhansien eurojen säästöjä, joita hänellä ei ollut.

Katalonian ulkomaalaisasukkaista lähes 70 prosenttia on lähtöisin Etelä-Amerikasta.

”En ollut päättänyt ennen Barcelonaan saapumistani, että jään tänne, mutta kun on Espanjassa, alkaa tietenkin vertailla elinolosuhteita.”

Carruido sai oleskeluluvan puolitoista vuotta sitten virallistamalla avoliiton espanjalaisen poikaystävänsä kanssa. Sitä ennen hän asui maassa epävirallisesti ja teki opiskelujen ohella töitä alle minimipalkan.

”Epävirallisessa tilanteessa olevilla siirtolaisilla on suuri riski joutua huijausten ja rikosten kohteeksi, koska oleskelustatuksen vuoksi ei uskalla mennä puhumaan poliisille. Paperittoman siirtolaisen stigma vaikuttaa myös itsetuntoon.”

Kriminologiaa kotimaassaan opiskellut Carruido käänsi lopulta vaikeudet voitokseen. Eräänä päivänä – kun hän oli juuri irtisanoutunut provisiopalkkaisesta työstään aurinkolasien myyjänä – hän päätti poikaystävänsä kannustamana jakaa kokemuksensa muiden samassa tilanteessa olevien siirtolaisten kanssa Youtubessa.

Boleto de Ida- eli Menolippu-kanavallaan Carruido kertoo omista kokemuksistaan ja jakaa neuvoja opiskelusta sekä työnteosta Espanjassa.

Kun venezuelalainen sai oleskelulupansa kuntoon, hän perusti toiminimen, jonka kautta tekee markkinointi- ja viestintätöitä siirtolaisasioihin erikoistuneille lakitoimistoille. Asiakkaat löytyivät 17 000 seuraajaa keränneen Youtube-kanavan ansiosta.

”Aloitin kanavan, koska tiesin, että kanssani samassa tilanteessa olevat tarvitsevat tukea. Monilla ei ole hajuakaan, mitä heidän on tehtävä saadakseen elämänsä raiteilleen.”