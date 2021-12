Jesus Malabanan tapettiin Samarin alueella. Hän työskenteli muun muassa Manila Standard -lehden ja uutistoimisto Reutersin palveluksessa.

Toimittaja Jesus Malabanan tapettiin keskiviikkona Filippiineillä, uutistoimisto AFP kertoo.

Malabanan ammuttiin keskiviikkona Samarin alueella. Hän työskenteli muun muassa Manila Standard -lehdelle ja uutistoimisto Reutersille.

Paikallisen journalistiliiton edustajat kutsuivat tapahtunutta ”järjettömäksi tappamiseksi”. Malabananin tappo tapahtui vain kaksi kuukautta sen jälkeen, kun toinen toimittaja Orlando Dinoy tapettiin asunnossaan.

Filippiinit on yksi vaarallisimpia maita toimittajille ja mediatyöläisille. Väkivaltarikoksia ei myöskään kansainvälisen Committee to Protect Journalists -järjestön mukaan selvitetä kovinkaan ahkerasti. Järjestön lokakuussa julkaiseman raportin mukaan 13 toimittajien murhaa on vieläkin selvittämättä.

Toinen kansainvälinen toimittajajärjestö Toimittajat ilman rajoja sijoittaa Filippiinit sijalle 138 vuotuisella sananvapauslistallaan. Listalla on yhteensä 180 maata ja Suomi on listan sijalla kaksi, Norjan ollessa kärjessä.