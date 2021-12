Kiinan talvi­olympialaisia diplomaattisesti boikotoivia maita on nyt seitsemän – ”Ketään ei kiinnosta”, sanoi Kiina Australian ilmoituksesta

Euroopan unionissa pitäisi koordinoida yhteisesti, mitä kisojen suhteen tehdään, Ranskan presidentti sanoi tiistaina.

Kiinan talviolympialaisia diplomaattisella tasolla boikotoivien maiden lista kasvoi tuntuvasti keskiviikkona, kun Britannia, Australia ja Kanada ilmoittivat, etteivät ne lähetä valtiovallan edustajia kisoihin. Päätöksillään ne peesasivat Yhdysvaltain aiempaa ilmoitusta.

”Kuten monet kumppanimme eri puolilla maailmaa, olemme äärimmäisen huolissamme jatkuvista ihmis­oikeus­loukkauksista Kiinan hallituksen toimesta”, Kanadan pää­ministeri Justin Trudeau totesi uutistoimistojen mukaan.

Boikotoivien maiden lista kertoo, että poliitikkojen ja diplomaattien pudottaminen kisakoneesta on ainakin vielä voittopuolisesti englantia puhuvien maiden asia: Yhdysvallat, Britannia, Kanada, Uusi-Seelanti, Skotlanti, Australia ja Liettua.

Liettua hyppää listalta silmille melkoisena kummajaisena. Asia selittyy sillä, että Liettualla ja Kiinalla on menossa talvikisoihin liittymätön riita, joka koskee Taiwanin asemaa.

Kiina raivostui Liettualle, kun Liettua antoi Taiwanin viime kesänä perustaa pääkaupunkiinsa Vilnaan Taiwanin nimeä kantavan suurlähetystön. Kiina veti suurlähettiläänsä maasta ja Liettua veti omansa Pekingistä.

Kiinan mielestä Taiwan on sen maakunta, jonka se palauttaa vaikka sotimalla yhteyteensä.

Ihmisiä kulkemassa Kiinan talviolympialaisista kertovan logon ohitse Pekingissä 1. joulukuuta.

Peittelemättömän kovaa kieltä boikotti-ilmoituksessaan on käyttänyt Yhdysvallat. Näin perusteli maanantaina julkistettua päätöstä Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Jen Psaki:

”Bidenin hallitus ei lähetä ketään diplomaattista tai virallista edustajaa Pekingin talvi­olympialaisiin… johtuen Kiinan kansan­tasa­vallan käynnissä olevasta kansanmurhasta ja rikoksista ihmisyyttä vastaan Xinjiangissa ja johtuen muista ihmis­oikeus­loukkauksista.”

Kiina vastasi vihaisesti Yhdysvaltain ilmoitukseen ja lupasi ryhtyä ”päättäväisiin vastatoimiin”, joista ei heti ilmoitettu.

Kiina kohtelee kovalla kädellä Xinjiangin maakunnan uiguurivähemmistöä, jonka edustajista jopa yli miljoona on lähetetty niin sanotuille uudelleen­koulutus­leireille. Kiina sanoo taistelevansa terrorismia vastaan, mutta kiistää syyllistyvänsä kansan­murhaan tai räikeisiin ihmis­oikeus­loukkauksiin.

Diplomaattisista boikoteista huolimatta maat lähettävät urheilijoita Kiinaan. Eri maat ovat rajanneet hieman eri tavoin sen, keitä virallisilla edustajilla tarkoitetaan ja miten boikotteja on perusteltu.

Esimerkiksi Uusi-Seelanti puhui koronapandemian aiheuttamista matkustus­haasteista, kun se ilmoitti, ettei kukaan maan hallituksen jäsenistä matkusta kisoihin, Newsweek-lehti kertoo.

Euroopan unionin maissa kisojen boikotoiminen on herkkä asia, koska Kiinalla on tapana kostaa silloin, kun maata nöyryytetään kansainvälisesti. Kiina on kurittanut yksitellen eri EU-maita, jos ne ovat alkaneet liian kriittisiksi ihmis­oikeus­asioiden suhteen.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron totesi tiistaina, että Euroopan unionissa pitäisi koordinoida yhteisesti, mitä kisojen suhteen tehdään.

”Olemme panneet merkille Yhdysvaltain päätöksen. Kun meillä on [Euroopassa] huolia ihmisoikeuksista, kerromme niistä Kiinalle. Me asetimme Xinjiangiin liittyviä pakotteita viime maaliskuussa. Me koordinoimme asian Euroopan tasolla”, Macron totesi tiistaisessa lausunnossaan uutistoimisto Reutersin mukaan.

Liettuan ulkoministeri Gabrielius Landsbergis totesi marraskuun lopulla Yhdysvalloissa käydessään, että EU-maiden ja Yhdysvaltojen tulisi koordinoida yhdessä kisojen boikotoimisasiaa. Liettua ei ollut tuolloin vielä tehnyt omaa päätöstään, josta se ilmoitti 3. joulukuuta.

Kiinan reaktiot boikotti-ilmoituksiin ovat vaihdelleet suuttuneista välinpitämättömiin. Kun Australia ilmoitti omasta boikotistaan, Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Wang Wenbin vastasi näin:

”Kiinalla ei ollut koskaan aikeita kutsua ketään Australian viranomaisia kisoihin. Tuleepa heitä tai ei, ketään ei kiinnosta.”

Kiinan talviolympialaiset järjestetään 4.–20. helmikuuta 2022.