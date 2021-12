Ympäristöjärjestön selvityksen mukaan sotilasoperaatioista jopa kaksi kolmannesta liittyy öljyn ja kaasun saamisen turvaamiseen.

EU:n sotilasoperaatioista liki kaksi kolmannesta liittyy fossiilisten polttoaineiden tuotannon ja kuljetusten turvaamiseen, ympäristöjärjestö Greenpeace toteaa tuoreessa selvityksessään.

Selvityksen mukaan Euroopan unionin jäsenmaat ovat äärimmäisen riippuvaisia fossiilisten polttoaineiden tuonnista. Lähes 90 prosenttia EU-alueen tarvitsemasta öljystä ja 70 prosenttia fossiilikaasusta on tuontitavaraa. Usein niitä tuodaan poliittisesti epävakailta alueilta. Tämä selittää Greenpeacen mukaan sen, että öljyn ja kaasun saaminen turvataan sotilasoperaatioiden avulla.

Asevoimien käyttäminen tuotavan energian turvana lisää ennestään korkeita kustannuksia. Greenpeacen arvio on, että öljyn ja kaasun saannin turvaaminen sotilasoperaatioin kasvattaa tuotavan energian hintaa useita miljardeja euroja.

Tällä hetkellä EU:n kahdeksasta sotilaallisesta operaatiosta viisi liittyy jollain tapaa myös fossiilisiin polttoaineisiin.

Greenpeace nostaa raportissa esimerkiksi YK:n asevientikieltoa valvovan EU:n Irini-operaation Libyan rannikolla. Kuten EU:n lehdistötiedotteessakin todetaan, operaation toissijaisena tehtävänä on kontrolloida ja valvoa laitonta öljyn vientiä Libyasta ja varmistaa laillisten öljykuljetusten turvallisuus.

Greenpeacen selvitys keskittyy Espanjaan, Italiaan ja Saksaan. Sen mukaan maat ovat vuodesta 2018 lähtien investoineet yli neljä miljardia euroa öljyn ja kaasun tuotannon sekä Eurooppaan suuntautuvien kuljetusten turvaamiseen.

Eniten rahaa on käyttänyt Italia. Selvityksen mukaan pelkästään kuluvan vuoden aikana fossiilisten polttoaineiden turvaaminen on maksanut Italialle 797 miljoonaa euroa. Espanja on käyttänyt turvaamiseen 274 miljoonaa euroa ja Saksa 161 miljoonaa euroa.

Ympäristöjärjestön mukaan kaikki tämä on ristiriidassa EU:n ilmastolupausten kanssa.

”Hallitusten ja EU:n tulee laittaa piste tälle noidankehälle ja ohjata raha uusiutuvien energioiden käytön laajentamiseen”, sanoo Saksan Greenpeacen aseistariisunnan asiantuntija Anna von Gall tiedotteessa.