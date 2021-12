Vuosina 2018 ja 2020 Ranskan vallan jatkuminen on voittanut äänestykset alle 7 prosentin erolla. Itsenäisyyttä puoltavat aktivistit uhkaavat jättää äänestämättä koronaepidemian vuoksi.

Uusikaledonialainen Lolesio Pagatele 23. marraskuuta kasvimaallaan, jonka kertoo tuovan säästöjä ruokakuluissa. Saarialueen tuloerot ovat mittavia. Väestön eriarvoisuus on näkynyt myös itsenäistymisäänestyksissä.

Tyynellämerellä sijaitsevista saarista koostuva, Ranskalle kuuluva erillisyhteisö Uusi-Kaledonia äänestää tulevana sunnuntaina jälleen itsenäistymisestä. Asiasta kirjoittavat muun muassa uutistoimisto AFP, The Guardian, Nikkei Asia ja The Sydney Morning Herald.

Kyseessä on viimeinen kerta, sillä alueelle myönnettiin vuonna 1988 sopimuksessa kolme kansanäänestystä asiasta. Uusikaledonialaiset ovat antaneet äänensä itsenäistymisestä vuosina 2018 ja 2020.

Molemmilla kerroilla Ranskan alaisuuteen jääminen on voittanut odotetusti, mutta viime vuonna ennakoitua täpärämmin 50,3 prosentilla. Vuonna 2018 Ranskan vallan puolesta äänesti noin 56,7 prosenttia uusikaledonialaisista.

Noin 271 400 asukkaan Uudessa-Kaledoniassa itsenäisyydestä saa äänestää noin 185 000 henkilöä. Kuten edellisvuosina, äänestyksessä korostuvat väestön sisäiset jakolinjat. Perinteisesti itsenäisyyden puolella ovat olleet etenkin alkuperäisväestöön kuuluvat.

Tällä kertaa itsenäisyyttä puoltavien puolueiden liittouma FLNKS on vaatinut äänestyksen lykkäämistä ja on kehottanut ihmisiä olemaan äänestämättä 12. joulukuuta.

Puolue vetoaa koronavirusepidemiaan, joka on vaikuttanut enemmän alkuperäiskansoihin, joista kanakit ovat suurin ryhmä, kuin saarten eurooppalaislähtöiseen väestöön. Monien kerrotaan surevan taudille menettämiään läheisiä.

FLNKS:n kanak-puolue Palikaan kuuluva Uuden-Kaledonian hallituksen puheenjohtaja Louis Mapou ja Rassemblement-LR-puolueen johtaja Thierry Santa tervehtivät toisiaan 25. marraskuuta.

Ranskan hallitus on torjunut FLNKS:in vaatimuksen todeten, että saarten ilmaantuvuusluku, 80–100 tartuntaa 100 000 ihmistä kohden, on kohtuullinen. Marraskuussa FLNKS:iin kuuluva kanak-puolue Palika totesi, että perumatta jättäminen on ”kuin sodanjulistus kanak-kansaa vastaan”.

Itsenäisyyden kannattajat ovatkin uhanneet olla tunnistamatta äänestystulosta. He myös sanovat vetoavansa Yhdistyneisiin kansakuntiin, jotta sunnuntain äänestys saataisiin peruttua.

Samaan aikaan Ranskan vallan puolella olevat ovat kannustaneet yhä ahkerammin nykytilaa puoltavia osallistumaan.

”On tärkeää, että kaikki itsenäistymistä vastustavat äänestävät, jotta voivat osoittaa olevansa osa enemmistöä ja yhtenäisiä toivoessaan Uuden-Kaledonian jäävän osaksi Ranskan tasavaltaa”, konservatiivisen Rassemblement-LR-puolueen johtaja Thierry Santa kirjoitti kirjeessään äänestäjille AFP:n mukaan.

Tyynellämerellä sijaitseva Uusi-Kaledonia koostuu useista saarista.

Äänestys tuo esiin myös kansainvälisiä jännitteitä Tyynenmeren alueella. Uusi-Kaledonia sijaitsee noin 2 000 kilometriä Australiasta itään ja on merkittävä Ranskan ja Australian välien kannalta.

Itsenäisyysäänestys kiinnostaa Australiaakin, sillä se ei halua olla puolustamassa jälleen uutta saarivaltiota Kiinan kasvavalta vaikutusvallalta. Alueen merkittävin tulonlähde on mineraalivienti, ja viime vuonna Uusi-Kaledonia vei niitä Kiinaan moninkertaisen määrän viime vuosiin verrattuna.

Esimerkiksi AFP:n haastattelema kansainvälisen politiikan analyytikko Bastien Vandennyck toteaa Uuden-Kaledonian oleva muun muassa Fijin ja Solomonsaarten jälkeen puuttuva osa Kiinan Tyynenmeren helminauhaa.

Nikkeliä prosessoiva hydrometallurginen laitos Uudessa-Kaledoniassa.

”Mikäli Ranskan turvaus katoaa, kaikki palaset olisivat paikallaan Kiinan aseman vakiinnuttamiseksi Uudessa-Kaledoniassa.”

Mikäli Ranskan vallan alle jäädään alhaisella äänestysprosentilla, odotettavissa voi taas olla levottomuuksia, mikä ei sekään olisi Ranskan eikä Australiankaan toivomus.