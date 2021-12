Murdochin mediaimperiumia on syytetty muun muassa ilmastonmuutoksen kiistämisestä. Senaatin valiokunta jakautui kahtia sen suhteen, mitä median keskittymiselle pitäisi tehdä.

Australiassa senaatin valiokunta julkisti torstaina raportin, jossa arvostellaan rajusti mediamoguli Rupert Murdochin News Corp -mediayhtiötä ja sen valta-asemaa mediamarkkinoilla.

Raportti kutsui News Corp -yhtiötä ”selkeimmäksi esimerkiksi ongelmallisesta mediamonopolista Australiassa”.

Murdochin, 90, News Corp -yhtiö omistaa kaksi kolmasosaa Australian suurkaupunkialueiden printtimediasta sekä useita suosituimpia verkon uutissivustoja. Yhtiö omistaa myös valtaosan uutisverkosto Foxtelista, jonka uutiskanaviin lukeutuu muun muassa vaikutusvaltainen Sky News -kanava.

Australia oli kolmantena eri maiden median omistuksen keskittymistä mittaavalla listalla vuonna 2011. Ohi menivät vain Kiina ja Egypti, joissa valtio omistaa tiedotusvälineet.

Kritiikistä huolimatta valiokunta ei raportissaan ehdottanut selkeitä toimenpiteitä siitä, kuinka valtion pitäisi suitsia Murdochin mediayhtiöiden valtaa.

Sen sijaan raportti listasi suosituksia, joista merkittävin on oikeudellisen tutkinnan käynnistäminen. Raportti suosittaa, että Australian korkein valvontaviranomainen selvittäisi median keskittymiseen ja sääntelyyn liittyviä ongelmia.

Raportin mukaan ”on selvää, että nykyinen sääntelyn viitekehys ei ole tarkoituksenmukainen ja että merkittäville muutoksille on tarvetta”.

Raportin mukaan itsenäinen valvontaelin pystyisi parlamentaarista selvitystä syvällisemmin ja riippumattomammin pureutumaan median ongelmiin. Se pitäisi myös poliitikot käsivarrenmitan päässä aiheesta, johon liittyy poliittisia intohimoja.

Australiassa Rupert Murdochin yhtiö omistaa kaksi kolmasosaa merkittävimmistä sanomalehdistä.

Senaatin tekemä raportti sai alkusysäyksensä vuosi sitten, kun entinen pääministeri Kevin Rudd teki aiheesta kansalaisaloitteen. Yli 500 000 australialaisen allekirjoittamassa vetoomuksessa vaadittiin selvitystä siitä, onko miljardööri Murdochin omistamalla medialla liikaa valtaa Australiassa. Rudd toimi aiemmin työväenpuolueen pääministerinä.

Adressissa syytettiin News Corp -yhtiötä siitä, että se ”hyökkää vastustajiensa kimppuun talouselämässä ja politiikassa sekoittamalla toimitukselliset mielipiteet uutisraportointiin”.

”Nämä tosiasiat tukahduttavat sananvapauden ja haittaavat julkista keskustelua”, vetoomuksessa todettiin.

Australialais-yhdysvaltalaisen Murdochin mediaimperiumin ongelmien selvittämistä on ajanut myös liberaalipuolueen entinen pääministeri Malcolm Turnbull. Turnbullin mukaan Murdochin omistamassa mediassa on levitetty muun muassa ilmastonmuutosdenialismia.

Katso videolta, kun entinen pääministeri Turnbull syyttää News Corpin omistaman Australian-lehden päätoimittajaa Paul Kellyä harhakäsitysten levittämisestä ilmastonmuutoksesta.

Australian vasemmistopuolueet ovat syyttäneet Murdochin mediaa myös rasismista ja koronapandemiaan liittyvien virheellisten tietojen levittämisestä.

Senaatin selvityksessä listattiin esimerkkejä siitä, miten suuri valta News Corpilla on poliitikoihin. Yhtenä esimerkkinä pidettiin mediayhtiön näkemyksiä ilmastonmuutoksesta ja niissä tapahtunutta äkkikäännöstä.

Tällä viitataan Murdochin omistamien lehtien Mission Zero -kampanjaan, joka käynnistyi lokakuussa. Kampanja kannustaa Australiaa muuttumaan hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä.

”Lähes vuosikymmenen kestäneen, ilmastonmuutostiedettä ja hiilipäästöjen vähentämiseen tähtäävää politiikkaa vastaan käydyn kampanjoinnin jälkeen päätoimittajat kaikissa News Corpin australialaisissa lehdissä päättivät yhtäkkiä ja yhtä aikaa kääntää kelkkansa”, raportissa todetaan.

Kuukausi kampanjan käynnistämisen jälkeen liberaalipuolueen pääministeri Scott Morrison kirjasi tavoitteen puolueensa ohjelmaan tulevissa vaaleissa.

Valiokunta on sisäisesti erimielinen siitä, millaisiin toimiin Australian pitäisi ryhtyä median keskittymisen pysäyttämiseksi.

Esimerkiksi valiokunnan varapuheenjohtaja ja liberaalien senaattori Andrew Bragg piti koko selvitystyötä uhkana lehdistönvapaudelle. Braggin mukaan demokratia on uhattuna, jos media ei saa toimia itsenäisesti.

News Corp Australian toimitusjohtaja Michael Miller arvioi, että raportin vaatimukset johtavat vain uuteen kalliiseen selvitystyöhön sekä mahdollisesti mediasääntelyn kiristymiseen.

”Kumpaankaan ei ole perusteita”, Miller sanoi The Sydney Morning Herald -lehden mukaan

Aiemmin Miller on kiistänyt, että median omistuksen keskittyminen johtaisi sisältöjen yksipuolistumiseen. Hän sanoi helmikuussa, että Australiassa on tarjolla monipuolisempaa mediasisältöä kuin koskaan aiemmin maan historiassa.

Murdochin mediaimperiumi ulottuu maapallon ympäri. Yhtiön toimintaa on tutkittu myös Britanniassa, jossa News Corp omistaa muun muassa The Times- ja The Sun -lehdet.

Yhdysvalloissa Murdochin omistuksiin kuuluvat muun muassa Fox Corporation, New York Post ja The Wall Street Journalia julkaiseva Dow Jones & Company.

