Biden keskusteli puhelimitse torstaina eurooppalaisten Nato-maiden edustajien kanssa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden lupasi lisäresursseja puolustusliitto Naton itäisille jäsenmaille, uutistoimisto Reuters kertoo.

Biden ei kuitenkaan Reutersin haastatteleman Liettuan presidentin neuvonantajan mukaan ole tekemässä mitään päätöstä asiasta ilman asianosaisten maiden kuuntelemista.

”Meidän on todennäköisesti vahvistettava läsnäoloamme Nato-maissa, minkä avulla erityisesti itäisellä rintamalla olevia voidaan rauhoitella”, Biden sanoi puolestaan uutistoimisto AFP:n mukaan

Biden antoi lupauksensa torstaina sen jälkeen, kun hän oli keskustellut yhdeksän itäisen Euroopan Nato-maan edustajien kanssa.

Biden keskusteli torstaina myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa. Zelenskyi kiitteli Bidenia tiedotteessa siitä, että Yhdysvallat on ilmaissut voimakkaan tukensa Ukrainalle ja ”rauhan löytämiselle” alueella.

Yhdysvallat ei ole Bidenin mukaan lähettämässä taistelujoukkoja Ukrainaan, mutta se on auttanut ukrainalaisjoukkojen kouluttamisessa. Tämän lisäksi Yhdysvallat on antanut Ukrainalle yli 2,5 miljardin dollarin edestä avustusta, jonka tarkoituksena on parantaa maan puolustuskykyä.

Yhteispuhelun taustalla on länsimaiden ja ukrainalaisten lähteiden huoli siitä, että Venäjä on mahdollisesti valmistautumassa aseelliseen operaatioon Ukrainaa vastaan. Venäjän presidentti Vladimir Putin on kiistänyt maan joukkosiirtojen olevan hyökkäystä varten.

Sen sijaan Putin on sanonut sotajoukkojen kokoamisen Ukrainan rajan läheisyyteen olevan ennakoiva puolustustoimi, joka johtuu Ukrainan lähentymisestä Natoa kohden. Putin on vaatinut laillisia takeita siitä, ettei Nato laajene lisää itään päin, eli käytännössä Ukrainaan.

Putin ja Biden keskustelivat aiemmin tällä viikolla kahden kesken videopuhelimitse.