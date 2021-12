Demokraatti Clinton hävisi presidentinvaalit republikaanien Donald Trumpille. Voitonpuheen kertaamisella Clinton markkinoi verkkokurssia, jonka aiheena on sinnikkyys vastoinkäymisten jälkeen.

Yhdysvaltalaispoliitikko Hillary Clinton on lukenut ensimmäistä kertaa ääneen katkelmia voitonpuheesta, jonka hän olisi pitänyt marraskuun 2016 presidentinvaalien jälkeen, kertoo uutistoimisto Reuters.

Puhe jäi pitämättä, kun Clinton hävisi vaalit republikaanien Donald Trumpille.

Clinton, 74, lukee puheensa videolla, joka markkinoi MasterClass-verkkoluentoa. Siinä Clintonin aiheena on resilienssi, joka tarkoittaa osapuilleen sisua vastoinkäymisten sattuessa. Video on nähtävillä televisiokanava NBC:n sivuilla.

”Hyvät yhdysvaltalaiset, tänään te olette lähettäneet viestin koko maailmalle”, Clinton aloittaa. ”Meitä eivät määritä vain meidän eroavaisuutemme, meistä ei tule maata, jossa on me vastaan he. Amerikkalainen unelma on riittävän suuri meille kaikille.”

Osan puheesta Clinton omistaa sille, että naisen valinta presidentiksi on virstanpylväs Yhdysvaltain historiassa.

”Olen tavannut naisia, jotka ovat syntyneet ennen kuin naiset saivat äänestää”, Clinton sanoo. Naiset saivat Yhdysvalloissa äänioikeuden vuonna 1920.

”Tämä on voitto kaikille yhdysvaltalaisille, niin miehille kuin naisille, niin pojille kuin tytöille”, Clinton jatkaa. ”Maamme on osoittanut jälleen kerran, että kun kattoa ei ole, vain taivas on rajana.”

Clinton liikuttuu kyyneliin, kun hän alkaa voitonpuheessaan puhua koskettavasti äidistään ja tämän vaikeasta lapsuudesta. Dorothy Howell Rodham kuoli 92-vuotiaana vuonna 2011.

”Haluaisin mennä hänen luokseen – – ja kertoa hänelle, että ’katso minua, kuuntele minua, sinä selviydyt kyllä, sinä saat oman hyvän perheen ja kolme lasta, ja niin vaikeaa kuin sitä onkin kuvitella, sinun tyttärestäsi tulee Yhdysvaltojen presidentti’.”

Vuoden 2016 presidentinvaaleissa Hillary Clinton sai 48,2 prosenttia äänistä ja Donald Trump 46,1 prosenttia.

Yhdysvaltain järjestelmässä presidentinvaalit ratkaisee kuitenkin osavaltioiden valitsijamiesten jakautuminen. Trump voitti taakseen 304 valitsijamiestä, ja Clinton jäi 227:een.