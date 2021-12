Komitean mukaan palkinnonsaajat ”ovat suojelleet ilmaisunvapautta, mikä on ennakkoehto demokratialle ja pysyvälle rauhalle”.

Filippiiniläinen toimittaja Maria Ressa ja venäläinen toimittaja Dmitri Muratov vastaanottavat heille jo lokakuussa myönnetyn Nobelin rauhanpalkinnon perjantaina Oslossa.

Nobel-komitea päätti jakaa tämän vuoden rauhanpalkinnon kahdelle toimittajalle heidän sananvapautta edistäneen työnsä johdosta.

Komitean mukaan palkinnonsaajat ”ovat suojelleet ilmaisunvapautta, mikä on ennakkoehto demokratialle ja pysyvälle rauhalle”.

HS näyttää Oslon kaupungintalolla järjestettävän palkintojenjakoseremonian suorana lähetyksenä kello 13:40 alkaen.

58-vuotias Ressa on Rappler-uutispalvelun johtaja ja hänet tunnetaan Filippiinien vallanpitäjiä ja presidenttiä Rodrigo Dutertea käsitelleestä kriittisestä journalismistaan. Ressaa on työnsä vuoksi uhattu vankeustuomiolla.

Nobel-komitean mukaan Ressa on tehnyt journalistin työtään ”paljastaakseen vallan väärinkäytökset, väkivallan käytön ja kasvavan autoritaarisuuden kotimaassaan Filippiineillä”.

59-vuotias Muratov puolestaan on toiminut yli kahden vuosikymmenen ajan kriittisestä journalismista tunnetun Novaja Gazeta -lehden päätoimittajana.

Lehteen on kohdistettu vuosien aikana useita hyökkäyksiä ja kuusi sen toimittajaa on surmattu. Murhatuista toimittajista tunnetuin lienee vuonna 2006 ammuttu Anna Politkovskaja.

”Tapoista ja uhkauksista huolimatta päätoimittaja Muratov on kieltäytynyt luopumasta lehden itsenäisestä linjasta. Hän on johdonmukaisesti puolustanut toimittajien oikeutta kirjoittaa mistä tahansa aiheesta, kunhan se on linjassa journalismin ammatillisten ja eettisten standardien kanssa”, Nobel-komitea perusteli lokakuussa.