Salaliitoille irvaileva Bird’s Aren’t Real -liike on vienyt parodiansa pitkälle. Se on ostanut jopa mainostilaa maanteiden varsilta ja osoittanut mieltään Twitterin lintulogoa vastaan.

Viesti on tehokas ja ytimekäs: ”Lintuja ei ole.” Tai jos käännetään sanatarkasti: ”Linnut eivät ole todellisia.”

Näin väittää 23-vuotiaan yhdysvaltalaisen Peter McIndoen perustama Birds Aren’t Real -liike. McIndoe levittää sanomaa, jonka mukaan Yhdysvaltain hallitus on jo vuosikymmeniä sitten korvannut oikeat linnut drooneilla.

Yhdessä nämä ”linnut” muodostavat jättimäisen valvontaparven, joka miljardeilla ja taas miljardeilla kamerasilmillään tarkkailee viattomia kansalaisia.

Nyt McIndoen vuonna 2017 kyhäämä salaliittoteoria on saavuttanut ehkä arvovaltaisimman etapin, jonka Yhdysvaltain julkisuudessa voi saavuttaa: The New York Times on kirjoittanut Lintuja ei ole -liikkeestä.

”Birds Aren’t Real -profiilit ovat keränneet Instagramissa ja TikTokissa satojatuhansia seuraajia, ja YouTube-videot ovat menneet viraaleiksi”, The New York Times kertoi torstaina.

Lehti luonnehtii Lintuja ei ole -liikettä ”Z-sukupolven salaliittoteoriaksi”. Z-sukupolvella tarkoitetaan 2000-luvun taitteen kieppeillä syntyneitä.

Lintukieltäjät ovat levittäneet sanomaansa myös perinteisemmin keinoin.

McIndoe on kiertänyt maata pakettiautolla, jonka lukuisat tekstit julistavat lintuvastaisuutta (”Kyyhkyset ovat valehtelijoita.”)

Tienvarsien mainostauluilla eri puolilla Yhdysvaltoja – ainakin Los Angelesissä, Memphisissä ja Pittsburghissä – on julistettu, että ”Lintuja ei ole”.

Lokakuussa liikkeen kannattajat järjestivät mielenosoituksen viestipalvelu Twitterin pääkonttorin edustalla San Franciscossa. Mielenosoittajat vaativat, että Twitter muuttaa logoaan. Siinä kun on lintu.

Samalla lintukieltäjät kuitenkin käyttävät Twitteriä itse, kuten esimerkiksi tässä twiitissä, jossa Coloradon yliopiston opiskelijat todistavat uskoaan.

Lintuja ei ole -liike on toki parodia, niin kuin yhdysvaltalaisessa julkisuudessa on kerrottu jo monen vuoden ajan.

Liike irvailee QAnonin kaltaisille ”oikeille” salaliittoteorioille. QAnonin kannattajat uskovat, että maailmaa pyörittävät demokraattipuolueen saatananpalvojat ja pedofiilit.

Lintukieltäjien liikkeessä huomionarvoista on se, kuinka pitkälle parodia on viety, kuinka kauan se on jatkunut ja kuinka vakavasti perustajahahmo vetää roolinsa.

Tennesseeläisellä WREG-televisiokanavalla haastateltiin Peter McIndoeta kesällä 2019. Ohjelman juontaja kysyi McIndoelta, mihin satiirin kärki kohdistuu, ja McIndoe vaikutti pöyristyneeltä kysymyksestä.

”Rehellisesti sanottuna, tuo on loukkaavaa”, McIndoe vastasi pokerinaamalla. ”Et kysyisi tuollaista, jos minä sanoisin, että linnut ovat todellisia. En ymmärrä, miksi vastaväitettä ei voida kohdella yhtäläisellä kunnioituksella.”

Brittiläinen vasemmistoälymystön suosima New Statesman -lehti kertoi lintukieltäjistä laajassa artikkelissa lokakuussa.

Peter McIndoe kertoi New Statesmanille, että Lintuja ei ole -liikkeen tiedot perustuvat massiiviseen tietovuotoon, jota kutsutaan nimellä Siipikarjagate.

Valkoisessa talossa ja puolustusministeriö Pentagonissa työskentelevät henkilöt olivat vuotaneet Lintuja ei ole -aktivisteille tukun sähköpostiviestejä, joista kävi ilmi, että linnut ovat tosiasiallisesti hallituksen drooneja.

”Me tiedämme vain, että nämä viestit lähetettiin ja löydettiin Yahoon palvelimilta”, McIndoe sanoi New Statesmanille. ”Hollywoodin eliittiä ja superjulkkiksia on myös juonessa mukana, niin kuin arvelimmekin – kuten Kevin Sorbo ja Clay Aiken.”

Sorbo on näyttelijä, Aiken poplaulaja. Erityisen tunnettuja he eivät ole.

McIndoe on vienyt Birds Aren’t Real -satiirin niin todelliseksi, että hän on tehnyt lukuisia videoita pönkittääkseen liikkeen pääväitettä.

Yhdellä videoista esiintyy ”entinen CIA:n agentti Eugene Price”, joka järkyttyneen oloisena paljastaa osallisuutensa salaiseen lintudrooniohjelmaan.

The New York Timesin mukaan videota on katsottu TikTokissa noin 20 miljoonaa kertaa.

Lintuja ei ole -liikkeen tarkoitus on olla eräänlainen nuoren sukupolven kannanotto totuudenjälkeisessä ajassa, The New York Times analysoi.

”Se on tapa taistella maailman ongelmia vastaan, kun muita keinoja ei oikein ole”, 22-vuotias pittsburghiläinen lintukieltäjä Claire Chronis sanoi lehdelle.

”Minä luonnehdin järjestöä mieluiten niin, että me taistelemme järjettömyyttä vastaan järjettömyydellä.”