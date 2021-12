Suomen uusilla hävittäjillä voi ampua risteily­ohjuksen Moskovaan asti, ja Venäjä on jo ottanut sen huomioon

Venäjä ei ole juurikaan parjannut Suomen aseyhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa.

Suomen valitseman F-35-häivehävittäjän toimintasäde on 1 200 kilometriä eli tarjolla olleiden monitoimihävittäjien toiseksi lyhin. Mutta nämä elektroniset hirviöt ovatkin enemmän lentäviä ohjuslavetteja kuin ilmataistelulaitteita. Ne pystyvät aiheuttamaan melkoista tuhoa, kunhan vain pääsevät ilmaan.

Suomella on ollut jonkin vuoden ajan käytössään Horneteihin kiinnitettyjä, yhdysvaltalaisia Jassm-risteilyohjuksia, joiden kantama on ainakin 370 kilometriä. Suomen ja Yhdysvaltain lisäksi ohjus on käytössä vain Australiassa ja Puolassa.

Taistelukärjiltään Jassm-ohjukset ovat lähinnä bunkkerin- tai panssarinmurtajia, jotka yltäisivät tuhoamaan kohteita Kuolan niemimaalla ja Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella. Nämä ovat kaksi kolmesta Venäjän tärkeimmästä asekeskittymästä. Kolmas on Moskovan seutu.

Yhdysvallat tuki hävittäjätarjouksiaan huolehtimalla etukäteen siitä, että Suomelle voidaan myydä myös kunnollista aseistusta. Pentagon teki viime vuoden lokakuussa Yhdysvaltain kongressille ilmoituksen 64 hävittäjän myyntivaltuuksista Suomelle.

Myyntiluvista ilmeni, että Yhdysaltain ulkoministeriö oli antanut luvan myydä Suomelle samalla 200 kappaletta Jassm-ER-ohjuksia. Asiasta kertoi Suomessa ensinnä Reserviläinen.

Hallitus ei kertonut vielä perjantaina iltapäivällä, mitä aseistusta uusiin hävittäjiin hankitaan. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja Kari Renko kertoi tiedotustilaisuuden päätteeksi, että hankkeen rahoista 800 miljoonaa euroa on sitomatta ja se on tarkoitus käyttää myöhemmin tehtäviin asehankintoihin.

Parannetun mallin tunnus ER tarkoittaa laajennettua kantamaa. Ohjus kykenee tuhoamaan pistemaalin ainakin 925 kilometrin etäisyydeltä. Tällaisen ohjuksen voisi ampua vaikkapa Espoon ilmatilasta Punaiselle torille.

Yhdysvalloilla ei ole ollut sopimusesteitä ohjuskaupalle sen jälkeen, kun Venäjän ja Yhdysvaltain välinen, keskipitkän matkan ohjuksia rajoittava INF-sopimus sanottiin irti vuonna 2019 presidentti Donald Trumpin aloitteesta. Ennen sopimuksen hylkäämistä molemmat osapuolet syyttivät toisiaan vuoden 1987 ”euro-ohjussopimuksen” rikkomisesta ja kiertämisestä.

Yhdysvaltain strategiaa tuntevien kommentaattoreiden mukaan Trumpilla oli kuitenkin mielessään Venäjän sijasta Kiina, kun hän halusi päästä eroon maalta ammuttavien, 500–5 500 kilometriä lentävien ohjusten kiellosta. Toisaalta tekniikan asiantuntijat ovat muistuttaneet, että nämä sopimukset ovat vanhanaikaisia, koska ohjuksen lentomatkaa on aika helppo muutella.

Puolustusvoimien himoamat aseet ja häivehävittäjät on pantu Venäjällä merkille ja niihin on nähtävästi jo reagoitu.

Sanomalehti Izvestija kertoi helmikuussa, että perinteikkääseen Leningradin ilma- ja ilmapuolustusarmeijaan on perustettu uusi ilmatorjuntarykmentti. Sen tärkein ase on Pantsir-ilmatorjuntaohjus, joka kykenee ampumaan lentokoneiden ja helikoptereiden lisäksi tehokkaasti erittäin matalalla lentäviä kohteita, kuten lennokkeja ja risteilyohjuksia.

Elokuussa Izvestija kertoi Venäjän ilmapuolustuksen saaneen koekäyttöön uuden 104Ž6-tutkajärjestelmän, joka on suunniteltu antamaan tarkkaa 3d-kuvaa matalalta ja myös häiveominaisuuksin varustetuista kohteista. ”Näemme näkymättömän”, lehden haastattelema upseeri kommentoi.

Uutta järjestelmää testataan ensin Jekaterinburgissa päämajaansa pitävän 104. ilmatorjunta-armeijan alueella, mutta sitä on tarkoitus toimittaa useille sotilaspiireille. Jo aiemmin Venäjä on raportoinut uudistavansa massiivisten Konteiner-tutka-asemiensa ketjua.

Suomen hävittäjä- ja asehankinnoilla Venäjä ei ole omaa varustautumistaan perustellut. Esimerkiksi Izvestijan haastattelemat, nimettöminä esiintyneet asiantuntijat sanoivat Pantsir-rykmentin perustamisen johtuvan ennen kaikkea Naton ohjusten ja aseistettujen lennokkien sijoittamisesta Baltian maihin.

Ylipäätään Suomen Nato-yhteistyötä ja aseyhteistyötä Yhdysvaltain kanssa on moitittu Venäjän julkisuudessa harvakseltaan. Yleensä asialla on ollut esimerkiksi asevoimien julkaisu Krasnaja Zvezda tai jokin muu asevoimia tai aseteollisuutta lähellä oleva tiedotusväline, mutta mitään parjauskampanjaa Venäjällä ei ole nähty.

Kremlissä on luultavasti arvioitu, että turhan kauhistelun seuraukset eivät olisi Venäjän kannalta hyödyllisiä vaan päinvastoin, kääntäisivät suomalaisten yleistä mielipidettä Venäjää vastaan.