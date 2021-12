Saabin toimitusjohtaja Micael Johansson kertoi kunnioittavansa Suomen päätöstä, mutta olevansa siihen pettynyt. ”Tarjouksemme Suomelle oli erinomainen.”

Tukholma

Suomen päätös valita yhdysvaltalaiset F-35-hävittäjät oli suuri pettymys ruotsalaiselle Saabille, kertoo Saabin toimitusjohtaja Micael Johansson.

”Ennen kaikkea kunnioitan Suomen päätöstä. On kuitenkin myönnettävä, että olen pettynyt, ja tietysti pettynyt on myös koko Saabin tiimi, joka on tehnyt vuosia töitä tämän hankkeen parissa. Olen vakuuttunut, että tarjouksemme Suomelle oli erin­omainen”, Johansson sanoo HS:n haastattelussa kaksi tuntia Suomen päätöksen jälkeen.

Saabin toimitusjohtaja Micael Johansson.

Saabin tarjous Suomelle koostui 64:stä Gripen E -hävittäjästä, laajasta aseistus­paketista ja kahdesta Globaleye-johto- ja valvontakoneesta. Lisäksi tarjoukseen kuului laaja teollisen yhteistyön ohjelma.

Saabin Gripen pääsi Suomen tarjouskilpailussa loppusuoralle. Tarjouskilpailu perustui neljään päätösalueeseen: huoltovarmuuteen, teolliseen yhteistyöhön, kustannuksiin ja sotilaalliseen suorituskykyyn. Kun tarjoaja läpäisi kolme ensimmäistä aluetta, se eteni viimeiseen eli sotilaallisen suorituskyvyn vertailuun.

Saab kertoi marraskuussa Gripen-hävittäjien toimituksista Ruotsin ja Brasilian puolustusvoimille.

Viidestä tarjokkaasta Gripen, F-35 ja Super Hornet läpäisivät Suomen tarjous­kilpailussa kolme kriteeriä, mutta suorituskykyvertailussa F-35 oli selkeästi muita edellä.

Johanssonille Suomen päätyminen Lockheed Martinin F-35-koneeseen oli yllätys etenkin siksi, että monet maat ovat kertoneet konetyyppiin liittyvistä korkeista ylläpitokustannuksista.

”Ylläpitokustannukset monissa muissa maissa ovat näyttäneet, miten kallis konetta on operoida, joten täytyy sanoa, että se oli yllätys.”

Suomen hallituksen tiedotustilaisuudessa puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja Kari Renko totesi, että F-35 oli vaihtoehdoista kokonaisuudessaan edullisin, vaikka esimerkiksi Sveitsi ja Norja ovat kertoneet korkeammista käyttö- ja ylläpito­kustannuksista kuin mitä Suomi on budjetoinut. Rengon mukaan ulkomaiden luvut eivät ole verrannollisia Suomeen, minkä lisäksi Suomi voi itse vaikuttaa ylläpitokustannusten suuruuteen muun muassa lentotuntien määrällä.

Johansson kertoo koko Saabin tiimin kuunnelleen Suomen tiedotustilaisuutta jännityksellä. Mitään ennakkotietoa päätöksestä Saab ei ollut saanut, hän sanoo. F-35:n valinnasta liikkuneet mediatiedot olivat toki Saabin tiedossa, mutta vahvistus niihin tuli vasta perjantaina.

”Saimme tietää, kun tiedotustilaisuus alkoi. Se oli jännittävä hetki ja pettymys.”

Suomalaisten arvioihin F-35:n ylläpitokustannuksista Johansson ei ota kantaa.

”En ole vielä pystynyt kuuntelemaan kaikkia lausuntoja, mutta tietysti hankin kaikki käännökset, jotta ymmärrän, mitä siellä sanottiin. Olen vakuuttunut, että meillä oli hyvä ja kustannustehokas tarjous.”

”Välillä voittaa, välillä häviää”, Johansson toteaa.

Saabin Gripen-hävittäjä.

Suomen hävittäjäkaupan hintalappu oli kymmenen miljardia euroa, mikä olisi ollut Saabin mukaan Ruotsin historian suurin asekauppa. Sen häviäminen on tietysti iso isku ruotsalaisyhtiölle, mutta Saab on edelleen vahva yhtiö, joka kykenee saavuttamaan kasvutavoitteensa, Johansson sanoo.

”Tämä olisi ollut meille tärkeä sopimus, mutta portfoliomme on laaja, joten voimme jatkaa suunniteltua kasvuamme. Tämä sopimus olisi kuitenkin vienyt meitä askeleen pidemmälle. Suomi olisi ollut suuri voitto.”

Saabin osakekurssiin Suomen päätöksellä ei ollut suurta vaikutusta.

Gripen-kauppoja on yhä käynnissä. Marraskuussa Saab kertoi Gripen E -hävittäjän toimituksista Ruotsiin ja Brasiliaan.

”Ruotsin ja Brasilian kanssa meillä on suuret odotukset. Lisäksi meillä on muitakin hankkeita. Olemme esimerkiksi kisassa mukana Kanadassa, ja meillä on myös muita markkinoita.”

Saab esitteli Gripenin lento-ominaisuuksia suomalaistoimittajille marraskuussa Linköpingissä.

Suomen päätöksen jälkeen Ruotsista tulee Gripenin suhteen pohjoismainen harvinaisuus, sillä jo ennen Suomea sekä Norja että Tanska päätyivät valitsemaan juuri Lockheed Martinin F-35-hävittäjän. Norjan kilpailussa myös Saabin Gripen oli mukana.

Miksi muut Pohjoismaat ovat valinneet juuri F-35:n?

”Sitä saavat maat itse kommentoida. F-35 on kova kilpailija markkinoilla, mutta meillä on todella hyvä hävittäjä.”

Johanssonin mukaan tarjouskilpailuihin liittyy hävittäjien kyvykkyyksien lisäksi geo- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyölle Saabin Gripen-hävittäjä olisi luonut suurta potentiaalia, hän jatkaa.

Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist kommentoi heti Suomen päätöksen jälkeen olevansa pettynyt, mutta korosti, että päätös ei tule vaikuttamaan Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyöhön ja että Suomi jatkaa Ruotsin lähimpänä kumppanimaana.

Suomi on jatkossakin Saabille tärkeä markkina, sanoo Micael Johansson.

Saabilla on suuria hankkeita käynnissä esimerkiksi Suomen merivoimien kanssa. Viime vuosina Saab on aloittanut laajan tutkimusyhteistyön Aalto-yliopiston kanssa ja perustanut Tampereelle yli 50 insinööriä työllistävän teknologiakeskuksen. Lisäksi yhtiö tekee yhteistyötä VTT:n ja monen suomalaisen puolustusalan yrityksen kanssa.

Saabilla on Suomessa myös oma organisaationsa, jonka kasvuun Johansson luottaa.

”Tietysti, jos olisimme voittaneet, se olisi ollut ihan toinen juttu. Olisimme luoneet Suomeen paljon työpaikkoja ja kasvattaneet operaatioitamme eri tahdilla kuin nyt.”

Suomen päätös ei tule vaikuttamaan esimerkiksi Saabin Linköpingin-tehtaan työtilanteeseen, koska työtä riittää ja toimitettavia tilauksia on niin paljon.

”Se oli tietysti pettymys. Linköpingissä odotettiin yhteistyötä, mutta me menemme eteenpäin.”

”Välillä voittaa, välillä häviää”, Johansson sanoo uudelleen.