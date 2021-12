Kuivuus tappaa koronan varjossa: Pikku­lapsia on kuollut nälkään pelkästään tänä vuonna Itä-Afrikassa enemmän kuin korona­kuolemia on tilastoitu koko Afrikassa

Taustalla ovat Itä-Afrikan heikoiksi jääneet sadekaudet.

Hälytysmittarit ovat olleet punaisella pitkään.

Kuivuus alkoi Itä-Afrikassa jo vuosi sitten. Yleensä loppuvuodesta saapuvalla lyhyemmällä sadekaudella sateet jäivät niukoiksi.

Sama meno jatkui keväällä pidemmän sadekauden aikaan. Sateita ei juuri nähty.

Myös tämä syksy on ollut erityisesti Afrikan sarvessa ennätysmäisen kuiva. Tuleva kevät on ennusteiden mukaan vähäsateinen 90 prosentin varmuudella. Se tarkoittaisi neljättä perättäistä kuivaa sadekautta.

Marraskuussa Maailman ruokaohjelma WFP varoitti, että lähes 60:tä miljoonaa ihmistä Itä-Afrikassa uhkaa nälänhätä.

Kuivuudesta johtuvia hälyttäviä uutisia on kantautunut pitkin vuotta.

Madagaskarin eteläosissa yli miljoona ihmistä kärsii nälänhädästä pitkän kuivuusjakson päätteeksi. Etiopian etelä- ja itäosissa sekä Keniassa ja Somaliassa ruokaturva on heikentynyt kuluvan vuoden aikana dramaattisesti, avustusjärjestöt varoittavat.

YK ilmoitti torstaina joutuvansa keskeyttämään elintärkeän ruoka-avun jakamisen Etiopian pohjoisosissa. Syy: Tigrayn kapinalliset ovat ryöstelleet avustusjärjestöjen ruokavarastoja alueella, jossa yli yhdeksää miljoonaa ihmistä uhkaa nälänhätä.

Pelastakaa lapset -järjestö arvioi torstaina, että kuluvana vuonna jopa yli 260 000 alle viisivuotiasta lasta on kuollut nälkään Itä-Afrikassa.

Luku on hätkähdyttävä, jos sitä vertaa vaikkapa koronaviruksen aiheuttamiin kuolemiin. Pandemia on saanut maailman sekaisin, mutta koko Afrikassa koronakuolemia on tilastoitu Johns Hopkinsin yliopiston mukaan tähän mennessä noin 224 000.

Siis vähemmän kuin pikkulasten nälkäkuolemia vuonna 2021.

Mistä koronan varjossa hiipivä aliravitsemus sitten johtuu?

Monet asiantuntijat arvioivat, että Itä-Afrikka on alkanut kärsiä ilmastonmuutoksen tuhoisista vaikutuksista.

Poikkeuksellinen, kolme perättäistä vuodenaikaa kestänyt kuivuus on pannut Itä-Afrikan viljelijät polvilleen.

Samaan aikaan on koettu myös päinvastaisia äärisäitä. Esimerkiksi Etelä-Sudanissa on kolmen vuoden ajan nähty rankkasateita, jotka ovat saaneet Niilin tulvimaan. Lähes miljoona ihmistä on joutunut tulvien vuoksi jättämään kotinsa.

” Silminnäkijäkuvausten mukaan Tigrayn asukkaat syövät puiden lehtiä ja juuria.

Samaan aikaan ruoka-apua ei saada kunnolla perille sinne, missä sitä kipeimmin tarvitaan. Surullisin esimerkki on Etiopian Tigray, jossa sota kapinallisten ja keskushallinnon välillä on riehunut marraskuusta 2020 alkaen.

Täydellisen mediasulun vuoksi alueelta on saatu vain niukasti tietoa. Silmin­näkijä­kuvausten mukaan asukkaat syövät puiden lehtiä ja juuria, koska sadot ovat epäonnistuneet kuivuuden ja konfliktin vuoksi.

Etiopian pohjoisosiin ei ole virallisesti julistettu nälänhätää. Ei silti ole liioittelua väittää, että nälkää käytetään tietoisesti aseena sisällissodassa.

Äärisäiden ja konfliktien lisäksi ruokaturvaa heikentää maailmanlaajuinen pandemia. Se on sotkenut logistiikkaketjuja, ja yhä uudestaan iskevät tartunta-aallot ovat sysänneet ihmisiä köyhyyteen.

Rikkaissa länsimaissa kärsitään pandemian vuoksi komponenttien ja sirujen puutteesta. Köyhemmissä maissa puute on akuutimpaa. Lautaset ovat tyhjiä. Ruoan hinnan ennustetaan jatkavan nousuaan.

Jos kuivuus ja pandemia jatkuvat tulevana vuonna, kuten voi olettaa, nälänhädästä saattaa tulla vuonna 2022 entistä huutavampi uutisaihe.