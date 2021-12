Venäjän ulkoministeriö julkaisi yksityiskohtaisen vaatimuslistan siitä, mitä se vaatii sotilasliitto Natolta ja Yhdysvalloilta. Yksi kohdista kieltäisi harjoittelun sovitulla etäisyydellä Naton ja Venäjän välisestä rajasta.

Venäjä vaatii sotilasliitto Natoa perumaan puheensa siitä, että Ukrainasta ja Georgiasta voisi tulla sotilasliiton jäseniä. Nato ilmaisi näin vuonna 2008.

Uusista vaatimuksista kertovat uutistoimisto Reuters ja Venäjän ulkoministeriö verkkosivuillaan.

Reutersin mukaan vaatimukset ovat tähän mennessä yksityiskohtaisimpia, joita Venäjä on antanut sen jälkeen, kun maan presidentti Vladimir Putin joulukuun alussa ilmoitti vaativansa Natolta takeita siitä, ettei se laajene itään.

Venäjällä on myös muita vaatimuksia kuin Naton kevään 2008 huippukokouksessa päätöslauselmaansa kirjaama myönteinen suhtautuminen Georgian ja Ukrainan mielenkiintoon sotilasliittoa kohtaan.

Tässä kohdin on huomautettava, että huhtikuisesta huippukokouksesta kului noin neljä kuukautta siihen, kun Venäjän ja Georgian välillä syttyi sota elokuussa 2008. Nyt Venäjä on koonnut Ukrainan rajojen tuntumaan kymmeniätuhansia asevoimiensa joukkoja. Yhdysvaltain tiedustelun mukaan joukkoja on noin 70 000, Ukrainan ilmoitusten mukaan jopa 120 000.

Venäjä vaatii myös neljää muuta asiaa. Yksi niistä on operatiivisten harjoitusten lopettaminen sovitulla etäisyydellä Venäjän ja Naton välisestä rajasta. Tästä etäisyydestä ei toistaiseksi ole tietoa. Natolla ja Venäjällä on yhteistä maarajaa jokaisessa Baltian maassa, mutta myös Suomi-neidon takaraivolla, Inarijärvestä itään.

Toinen vaatimus koskee koordinointia siitä, mikä on maksimietäisyys, joka sota-alusten merillä ja ilmassa tulee pitää toisistaan vaarallisten sotilaallisten tapahtumien estämiseksi, eritoten Itämeren ja Mustanmeren alueilla. Perjantaina Venäjä julisti Ukrainan asevoimien mukaan noin kaksi kolmannesta Venäjän ja Ukrainan välille jäävästä Asovanmeren vesialueesta liikennöintikieltoon.

Venäjä vaatii myös sitä, että keskusteluyhteys palautettaisiin puolustusministeriöiden välille varsinkin Yhdysvaltojen ja Venäjän välisissä suhteissa sekä Venäjän ja Naton välisissä suhteissa. Venäjä lakkautti oman Nato-edustustonsa lokakuussa sen jälkeen, kun kahdeksalta sen työntekijältä vietiin oikeus työskennellä vakoiluepäilyjen takia ja Venäjän edustuston työntekijöiden määrää rajattiin korkeintaan kymmeneen.

Lisäksi Venäjä vaatii Yhdysvaltoja sitoutumaan sopimukseen, joka kieltää keskipitkän matkan ydinaseita sisältävät ohjukset Euroopassa. Sopimuksen irtisanoi vuonna 2018 Yhdysvaltain edellinen presidentti Donald Trump, perustelunaan se, että Venäjä ei noudattanut sopimusta.

Venäjän presidentti Putin ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden keskustelivat videoyhteyden välityksellä aiemmin viikolla. Putin muun muassa kehotti Yhdysvaltoja takaamaan, ettei sotilasliitto Nato laajene itään päin, kertoi Kreml lausunnossaan. Puhelussa sivuttiin myös muuta strategista vakautta ja ydinaseita.

Biden keskusteli kuluvalla viikolla myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa. Yhdysvallat ei ole Bidenin mukaan lähettämässä taistelujoukkoja Ukrainaan, mutta se on auttanut ukrainalaisjoukkojen kouluttamisessa. Tämän lisäksi Yhdysvallat on antanut Ukrainalle yli 2,5 miljardin dollarin edestä avustusta, jonka tarkoituksena on parantaa maan puolustuskykyä.

Biden keskusteli myös yhdeksän Naton itäisen jäsenmaan kanssa. Niille hän lupasi lisäresursseja.

Perjantaina antamassaan lausunnossa Venäjä syytti Nato-maita Ukrainan yllyttämisestä. Venäjän tulkinnassa harjoittelulle Mustanmeren alueella ei ole muuta mahdollista tulkintaa.

”Sen sijaan että Nato-maat hillitsisivät ukrainalaisia suojattejaan, ne ajavat Kiovaa ottamaan entistä aggressiivisempia askeleita. Ei ole muuta tapaa tulkita Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten lisääntyneitä harjoituksia Mustallamerellä”, lausunnossa lukee.