Presidentillä ei ollut ongelmia hyväksyä virkaa tekevän ulkoministerin Jan Hamáčekin nimitystä, vaikka tällä ei ole ollenkaan korkeakoulututkintoa.

Tšekin presidentti Miloš Zeman on aiheuttanut sotkun torjuttuaan tulevaan hallitukseen nimitettävän ulkoministeriehdokkaan. Kiista uhkaa viivästyttää hallituksen nimittämistä, mutta kenties vielä suurempi ongelma on perustelu, jolla presidentti ehdokkaan torjui.

Ulkoministeriehdokas Jan Lipavskýlla on presidentti Zemanin mielestä liian huono tutkintoarvosana, kertoo brittilehti The Guardian.

Lipavskýlla on kandidaatintutkinto Kaarlen yliopistosta. Hän sai Venäjän energiavarantojen politisoimista käsitelleestä kandidaatintyöstään huonoimman mahdollisen arvosanan. Presidentti Zeman vetosi hylkäyspäätöksessään myös siihen, että muut tulevan hallituksen ministerit ovat maistereita.

Zemanin toimintaa kritisoivat ovat huomauttaneet, että Zemanilla ei ollut ongelmia hyväksyä virkaa tekevän ulkoministerin Jan Hamáčekin nimitystä, vaikka tällä ei ole ollenkaan korkeakoulututkintoa.

The Guardianin mukaan on mahdollista, että presidentti Zemania hiertää asiassa jokin muu.

Zeman moitti Lipavskýa liian etäisistä väleistä Israeliin ja Tšekin kumppaneihin eli Visegrád-maihin. Visegrád-maita ovat Tšekin lisäksi Puola, Unkari ja Slovakia.

Miloš Zeman on taustoiltaan sosiaalidemokraatti, mutta häntä on pidetty populistina, joka on saanut kritiikkiä ymmärtäväisestä suhtautumisestaan Venäjään ja Kiinaan.

Ulkoministeriehdokas Jan Lipavský on liberaalin Piraattipuolueen edustaja, joka on vannonut entistä länsimyönteisemmän politiikan nimeen ja vaatinut tiukempaa linjaa suhteessa Venäjään ja Kiinaan.

Tšekin tulevan hallituksen pääministeriksi valittu Petr Fiala on pitänyt Lipavskýn puolia ja vaatinut hänen ulkoministerinimityksensä hyväksymistä. Fiala on uhannut viedä tilanteen Tšekin perustuslakituomioistuimen käsiteltäväksi.

Asiantuntijoiden mukaan perustuslakituomioistuin saattaisi hyvinkin ratkaista asian Fialan ja Lipavskýn hyväksi. Tuomioistuimen käsittely kestäisi arvioilta seitsemisen viikkoa.

Mikäli Tšekin hallitus aiottaisiin näinä viikkoina nimittää, jonkun pitäisi olla virkaa tekevänä ulkoministerinä siihen saakka kunnes tuomioistuin antaa päätöksensä. Fiala voisi nimittää hallituksen ilman ulkoministeriä tai nimetä itsensä ulkoministerin rooliin väliaikaisesti.