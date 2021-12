Noin 100 työntekijää on jäänyt jumiin verkkokauppa Amazonin varastorakennukseen.

Yhdysvalloissa Kentuckyn osavaltiossa ainakin yli 50 ihmisen uskotaan kuolleen maan keskiosaa riepottelevassa tornadossa, kertoo osavaltion kuvernööri Andy Beshear. Asiasta uutisoivat muun muassa CNN ja paikallinen televisiokanava WLKY.

Beshearin mukaan on todennäköistä, että uhriluku vielä nousee. Hänen mukaansa vahingot painottuvat etenkin osavaltiossa sijaitsevaan Mayfieldin kaupunkiin.

Yhdysvaltain keskiosaa riepottelee parhaillaan kova myrsky, joka on synnyttänyt useita tornadoja eri osavaltioihin. Myrsky on katkonut sähköjä ja vaurioittanut useita rakennuksia. Etukäteen arvioitiin noin 55 miljoonan ihmisen olevan vaarassa myrskyn vuoksi.

”Myrsky tulee vaikuttamaan yli puoleen maasta”, sanoi CNN:n metereologi Gene Norman.

Kuolonuhreja on raportoitu myös muun muassa Arkansasissa. Siellä ainakin yhden ihmisen on kerrottu kuolleen sen jälkeen, kun myrsky repi paikallisen hoivakodin katon irti. Myös Tennesseessä on kuollut kaksi ihmistä myrskyn vuoksi.

Illinoisin osavaltiossa taas noin 100 työntekijän kerrottiin jääneen jumiin verkkokauppayritys Amazonin tiloihin Edwardsvillessa, kun myrsky riepotteli rakennusta. Pelastustyöntekijät yrittävät parhaillaan pelastaa rakennuksessa olevia henkilöitä.

