Berliinissä alakoululaisten aamun ensimmäinen koulutarvike kolmena päivänä viikossa on Berliinissä kotoa tuotu Duplo-palikka.

Berliini

Suomi aikoo laajentaa oireettomien testaamista koronatartuntojen löytämiseksi. Se on hyvä uutinen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ilmoitti perjantaina, että kotitestien käytön laajentamista kouluissa ja työpaikoilla. Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Taneli Puumalainen suositteli tätä jo aiemmin viikolla HS:n haastattelussa.

Virossa tautitilanne on saatu testien avulla kouluissa hallintaan, Kiuru totesi. Täällä Saksassa koululaiset ovat viime keväästä asti olleet kotitestaamisen edelläkävijöitä.

Voin vain suositella! Testaaminen on yksi keinoista, joilla halutaan välttää koulusulut. Luokkakohtaisessa tautitilanteessa on paljon vähemmän arvailun varaa, kun lapsia testataan koko ajan.

Yli kolmannes koronavirustartunnoista on elokuussa ilmestyneen tutkimuksen mukaan oireettomia. Niistä suurin osa on lapsilla. Myös oireettomien tiedetään levittävän virusta muille.

Nämä ja lasten rokotusten myöhempi aloitusajankohta ovat syitä lasten testaamiselle kouluissa Saksassa.

” Testaamisesta on tullut itsestäänselvä osa kouluarkea.

Saksan epidemiatilanne on syksyn aikana ollut vakava, mutta nyt tartuntojen määrä laskee jonkin verran. Ilman oireettomien kattavaa testaamista tilanne olisi varmasti ollut vakavampi ja elämä rajoitetumpaa.

Ylivoimaisesti suurin osa Saksan koronatapauksista on tällä haavaa 10–19-vuotiailla, ja toiseksi eniten tartuntoja on 0–9-vuotiailla. Niistä moni jäisi löytymättä ilman koulutestejä.

Berliinissä on koululaisten on tehtävä koronatesti kolme kertaa viikossa. Jos ryhmässä on kaksi positiivista pikatestin tulosta viikossa, koko ryhmä testataan joka päivä viikon ajan.

Positiivinen tulos pikatestistä johtaa pcr-testiin, ja jos senkin tulos on positiivinen, lapsi joutuu karanteeniin.

Tiedän lähipiiristä useita oireettomana koronakaranteeniin joutuneita lapsia. Karanteeni on aina takaisku arjen sujuvuuden kannalta. Ajatuksella siitä, että se voi estää jonkun toisen vakavan sairastumisen, sen kestää kyllä.

Kysyin varmuuden vuoksi tokaluokkalaiselta lapseltani tätä juttua varten kokemuksia kolme kertaa viikossa tehtävistä testeistä. Miten ne sujuvat?

”Hyvin,” kuului tyhjentävä vastaus.

Testaaminen luokkahuoneessa alkoi jo huhtikuussa, ja siitä on tullut itsestäänselvä osa kouluarkea.

” Lapsille syntyy pandemian torjunnassa merkityksen tunne, kun heilläkin on oma tehtävä.

Meillä lapset ovat vieneet kouluun kotoa Duplo-palikan. Palikka käännetään ylösalaisin, ja siinä oleva reikä toimii testiputkilon pidikkeenä. Duplo on tukevampi kuin joissakin pahvipakkauksissa valmiina oleva reikä testiputkiloa varten.

Opettaja jakaa lapsille testit pulpetteihin. Täällä koululaiset syövät aamupalan koulussa ensimmäisen tunnin aikana. Testitulosta odoteltaessa lapset syövät eväitään.

Huhtikuussa luokanopettaja näytti lapsille, miten testi tehdään. Oppiminen ei ollut vaikeaa kuusivuotiaillekaan.

Maaliskuussa seurasin Etelä-Saksassa kouluja, jotka ottivat ensimmäisenä kotitestin käyttöön. Punaisen Ristin vapaaehtoiset näyttivät ensin vanhemmille vanhempainillassa, mistä silloin vielä uusissa kotitesteissä oli kyse.

Testipioneerit arvioivat, että lapsille syntyy pandemian torjunnassa merkityksen tunne, kun heilläkin on siinä oma tehtävä. Juuri niin näyttää käyneen.

Lue lisää: Saksassa lasten ainoa pandemia­tehtävä oli tähän asti pysyä kotona, mutta nyt he tekevät itse korona­testejä

”Testaaminen ei satu, se vain kutittaa vähän”, koululaiseni on kerta toisensa opastanut muita, jotka ovat totutelleet kotitesteihin hänen jälkeensä.

Itse tehtävässä testissä puikkoa ei tarvitse työntää yhtä syvälle sieraimeen kuin laboratoriotesteissä.

Viimeksi opastettavana oli neljävuotias pikkuveli. Myös päiväkotilasten säännöllinen testaaminen on nyt Berliinissä yhä kattavampi sääntö. Alle kouluikäisille testin tekee aikuinen.