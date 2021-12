Entisen kansliapäällikön Mark Meadowsin vastaanottamassa viestissä esiteltiin keinoja, joilla Donald Trump olisi voinut julistaa kansallisen hätätilan ja jatkaa presidenttinä. Powerpoint-esityksen laatija ei ole tiedossa.

Yhdysvaltain kongressin tutkintakomitea on saanut käsiinsä arkaluontoisen Powerpoint-dokumentin viime talvelta, kertoo muun muassa yhdysvaltalaislehti The New York Times.

Arkaluontoista 38-sivuisessa dokumentissa on, että siinä esiteltiin keinoja presidentti Donald Trumpin valtakauden jatkamiseksi eli käytännössä vallankaappauksen toteuttamiseksi.

Trump oli hävinnyt marraskuun 2020 presidentinvaalit Joe Bidenille, joka sitten astui virkaansa aikataulun mukaisesti viime tammikuussa.

Tammikuun 6. päivänä kongressi oli vahvistamassa vaalitulosta, mutta toimitus jouduttiin keskeyttämään Capitolin mellakan vuoksi. Yhdysvaltain kongressirakennusta kutsutaan Capitoliksi ja ympäröivää aluetta Capitol-kukkulaksi.

Presidentti Trumpin kannattajat hyökkäsivät kongressirakennukseen, ja väkivaltaisen sekasorron aikana kuoli viisi ihmistä. Trumpia syytetään hyökkäyksen lietsomisesta.

tappionsa jälkeen Trump yritti ponnekkaasti kiistää tuloksen leimaamalla vaalit vilpillisiksi.

Powerpoint-esityksessä kehotettiin samantyyppiseen argumentointiin, The New York Times kertoo.

Yksi toimenpide-ehdotus oli sellainen, että Trumpin olisi pitänyt julistaa kansallinen hätätila ja lykätä sen nojalla vaalituloksen vahvistamista, jolloin hän olisi jatkanut virassa.

Hätätilaa Trumpin piti perustella muun muassa väitteellä, jonka mukaan Kiina ja Venezuela olivat saaneet vaalikoneiston hallintaansa useimmissa osavaltioissa.

Powerpoint-esitys tuli tutkintakomitean nähtäväksi Trumpin entisen kansliapäällikön Mark Meadowsin kautta.

Meadows oli tiettävästi vain viestin vastaanottaja. Vallankaappaus­esityksen laatija ei ole tiedossa. Ei myöskään tiedetä, vietiinkö esitystä koskaan Trumpin itsensä pöydälle.