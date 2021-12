Liverpoolissa pidettävään G7-kokoukseen osallistuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa Kaakkois-Aasian maiden edustajia.

Britannian ulkoministeri Liz Truss on kehottanut G7-kokouksessa länsimaita ja niiden liittolaisia puolustautumaan ”aggressiivisia tahoja” vastaan, jotka yrittävät heikentää vapautta.

BBC:n mukaan ulkoministeri myös varoitti Venäjää, että Ukrainaan hyökkääminen olisi ”strateginen virhe”, josta olisi luvassa Venäjälle seurauksia.

Viikonlopun kestävä G7-kokous Liverpoolissa on alkanut keskellä kireää kansainvälistä tilannetta, kun Venäjä on viime viikkoina keskittänyt joukkoja Ukrainan rajalle.

Lue lisää: Venäjä valmistelee talvi­sotaa Ukrainassa, väittävät Ukrainan tiedustelu ja yhdys­valtalais­lähteet

Kokouksen agendalla ovat myös muun muassa koronatilanne, Kiinan vaikutusvallan heikentäminen, Myanmarin tilanne ja Iranin ydin­asetoimien rajoittaminen.

G7 (englanniksi Group of Seven) on Britanniasta, Italiasta, Japanista, Kanadasta, Ranskasta, Saksasta ja Yhdysvalloista koostuva ryhmä.

Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön (ASEAN) ministerit osallistuvat myös kokoukseen sunnuntaina, ensimmäistä kertaa historiassa. Myös Etelä-Korea, Etelä-Afrikka, Australia ja Intia osallistuvat kokoukseen Britannian kutsumina vieraina.

Etenkin Yhdysvallat on alkanut painottaa ulkopolitiikassaan viime vuosina yhteistyötä Kaakkois-Aasian maiden kanssa Kiinan nousevaa vaikutusvaltaa vastaan, josta Yhdysvallat on huolissaan. G7-kokoukseen osallistuva Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken aikoo matkustaa ensi viikolla Kaakkois-Aasiaan myös osana suhteiden vahvistamista.