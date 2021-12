Wide ContentPlaceholder

Irene Noltner lohduttaa Jody O’Neillia naisten ja lasten turvakodin ulkopuolella 11. joulukuuta. Tornado tuhosi turvakodin Mayfieldissa, Kentuckyn osavaltiossa.

Ulkomaat | Luonnonkatastrofit

Kentuckyn tuhoisin tornado

Erityisesti Kentuckyn osavaltiossa riehuneen tornadon tuhoissa on kuollut ainakin 80 ihmistä, ja määrän pelätään kasvavan. Myös aineelliset tuhot ovat mittavat: esimerkiksi Mayfieldin kaupungin on kuvattu olevan kuin pommin jäljiltä. Pormestarin mukaan kyse on Kentuckyn tuhoisimmista tornadoista koskaan.

Ihmisiä sisällä tuhoutuneessa kodissa Mayfieldissa, Kentuckyssa. Christopher Bowlin istuu nuotion ääressä lämmittelemässä ja keittää kananmunia myrskyn jälkeen 11. joulukuuta. Kyltti Mayfieldin keskustassa toivottaa vierailijat tervetulleiksi. Mayfield 11. joulukuuta. Kynttilätehdas tuhoutui täysin Mayfieldissä. Sisällä oli 110 ihmistä. Pelastustyöntekijät etsintätöissä kynttilätehtaalla Mayfieldissä 11. joulukuuta. Asukkaat pelastavat omaisuuttaan 11. joulukuuta Mayfieldissä. Mayfieldin kaupungin on kuvattu olevan kuin pommin jäljiltä. Janet Kimp kiipeää ulos kotinsa ikkunasta Mayfieldissä. Kimp (vas.) ja hänen poikansa Michael Kimp keräävät tavaroita kotoaan. Kirkon julkisivu oli repeytynyt irti Mayfieldissä. Tornadon tuhoa Mayfieldissä 11. joulukuuta.