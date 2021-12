Lakialoitteen laatijoiden mukaan lemmikkieläimet ovat ”tuhoisa sosiaalinen ongelma”.

Iranin äärivanhoilliset kansanedustajat ajavat lakia, joka kieltäisi kansalaisilta lemmikit, kertoo uutistoimisto AFP.

Lakialoitteen takana on tässä vaiheessa noin 75 kansanedustajaa eli noin neljäsosa parlamentista. Iran on islamilainen tasavalta, jossa päätösvalta on viime kädessä uskonnollisilla johtajilla.

Äärivanhoillisten aloitteella on AFP:n mukaan pitkähkö otsikko: ”Tuki väestön oikeuksille suhteessa haitallisiin ja vaarallisiin eläimiin.”

Johdantotekstissä lakialoitteen laatijat tuomitsevat sen, että ihmisiä asuu saman katon alla kotieläinten kanssa. Kyse on kansanedustajien mukaan ”tuhoisasta sosiaalisesta ongelmasta”.

Ilmiö – siis lemmikkien pitäminen – voi pahimmillaan ”asteittain muuttaa iranilaista ja islamilaista elämäntapaa”, kun ”ihmisten väliset ja perhesuhteet korvautuvat tunteilla ja tunnesiteillä eläimiä kohtaan”.

Lakialoitteessa listataan kiellettävät eläimet. Näitä ovat ”krokotiilit, kilpikonnat, käärmeet, liskot, kissat, hiiret, kanit, koirat ja muut epäpuhtaat eläimet sekä apinat”.

Lain rikkojalta ”takavarikoitaisiin” lemmikki ja hän joutuisi maksamaan sakot, jotka ovat 10–30 kertaa vähimmäiskuukausipalkan verran.

Iranissa on noin 85 miljoonaa asukasta, jotka elämäntyyleiltään edustavat laajaa kirjoa.

Huomattavan monilla on myös lemmikkieläimiä. Lakialoitetta onkin pilkattu rankalla kädellä farsinkielisessä internetissä.

”Ei, kissani ei ole vaarallinen”, sanoi AFP:n haastattelema 25-vuotias Mostafa, jolla on lemmikkitarvikekauppa pääkaupunki Teheranin keskustassa.

Mostafa on pöyristynyt lakihankkeesta: ”Krokotiileja voi luonnehtia vaarallisiksi, mutta miten kanit, koirat tai kissat voivat olla vaarallisia?”