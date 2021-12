Hallitus ajaa rokotuspakkoa, joka voisi tulla voimaan lopputalvesta.

Itävaltalaiset saavat sunnuntaista alkaen jälleen käydä muun muassa ravintolassa, parturissa tai joulutorilla, kun kolmen viikon sulkutila päättyi, kertoivat lukuisat itävaltalaismediat kuten Der Standard -lehti.

Avautumisella on tosin rajansa. Itävallan osavaltiot saavat halutessaan vetää tiukempaa linjaa kuin kansalliset määräykset. Itävalta avautuukin eritahtisesti.

Rokottamattomilla kansalaisilla sulkutila jatkuu. Julkisiin tilaisuuksiin ei ole pääsyä, jos ei pysty todistamaan rokotteen ottamista tai sairastettua koronatautia.

Rokottamattomat saavat käydä lähinnä ruokakaupassa ja töissä. Työpaikalla heidän on tehtävä säännöllisesti koronatesti.

Itävallassa on käytössä Euroopan kenties kovimmat otteet rokottamattomia vastaan.

Liittokansleri Karl Nehammerin hallitus valmistelee rokotuspakkoa, joka tulisi voimaan helmikuussa. Rokotuksen ottamatta jättämisestä voisi seurata 3 600 euron sakko, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Itävalta turvautui kolmen viikon koronasulkuun, kun tartuntaluvut olivat kääntyneet huolestuttavan jyrkkään nousuun.

Sulkutila on auttanut, käy ilmi tilastoista. Itävallan terveysministeriö tosin pelkää, että sulkutilan päättyminen merkitsee uutta käännettä huonompaan, kertoo Der Standard.

Noin 40 000 itävaltalaista osallistui koronarajoitusten vastaiseen mielenosoitukseen lauantaina Wienissä.

Itävallan rokotuskattavuus on hieman alhaisempi kuin Suomessa. Noin 68 prosenttia kaikista itävaltalaisista on saanut kaksi rokoteannosta. Suomessa osuus koko väestöstä on noin 73 prosenttia.

Itävallassa vallitsee laaja yksimielisyys kovan linjan koronatoimista. Poikkeuksena on oikeistopopulistinen Vapauspuolue, joka järjesti viimeisimmän koronamielenosoituksensa lauantaina Wienissä.

Rajoituksia ja rokotuspakkoa vastustavaan mielenosoitukseen osallistui arviolta 40 000 ihmistä.