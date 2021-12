Modilla on viestipalvelussa 73 miljoonaa seuraajaa. Tili on suositumpi kuin kellään muulla valtiojohtajalla.

Hakkerit saivat Intian pääministerin Narendra Modin Twitter-tilin sunnuntaina hetkeksi kaapattua, kertoo uutistoimisto AFP.

Rikolliset ehtivät julkaista Modin nimissä twiitin, jonka mukaan Intia on hyväksynyt kryptovaluutta bitcoinin viralliseksi maksuvälineeksi.

Valetwiitissä myös luvattiin, että hallitus on ostanut bitcoineja ja ”jakaa niitä kaikille maan asukkaille”. Ohessa oli linkki huijaussivustolle.

Modin kanslian mukaan pääministerin Twitter-tili saatiin nopeasti palautettua oikealle omistajalleen.

AFP:n mukaan kyseessä oli jo toinen kerta, kun Modin Twitter-profiili kaapattiin. Viime vuonna Modin nimissä kehotettiin lahjoittamaan korona-avustusrahastoon, joka oli huijausta.

71-vuotias hindunationalisti Narendra Modi on johtanut Intiaa vuodesta 2014.

Modi on ahkera Twitterin käyttäjä. AFP:n mukaan hän on myös Twitterin suosituin valtiojohtaja, jolla on peräti 73 miljoonaa seuraajaa.