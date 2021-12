Ruotsalais­mediat: Kaksi rahti­laivaa on törmännyt toisiinsa Itä­merellä, toinen uppoamassa

Tällä hetkellä ei ole tietoa, kuinka monta ihmistä uppoavassa laivassa on tai oli.

Kaksi rahtilaivaa on törmännyt toisiinsa Itämerellä, ruotsalaismediat SVT ja Expressen kertovat.

Törmäys tapahtui medioiden mukaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä noin kello 3.30 Ruotsin aikaa. Toinen laivoista on ruotsalaismedioiden mukaan Tanskan lipun alla purjehtiva, 55 metriä pitkä Karin Høj. Toinen on Britannian lipun alla purjehtiva Scot Carrier. Se on 90 metriä pitkä.

Rahtilaivaliikennettä seuraava Marine Traffic -sivusto näyttää, että molemmat ovat tällä hetkellä Bornholmin ja Ystadin välissä pelastus­alusten ympäröimänä.

Toinen laivoista on medioiden mukaan kaatunut. Ruotsalais­viranomaisten mukaan ainakin kahden ihmisen pelätään olevan veden varassa, mutta varmuutta asiasta ei välittömästi ollut.

”Emme tällä hetkellä tiedä, kuinka monta ihmistä oli laivassa, joka on nyt uppoamassa”, tiedottaja Jonas Franzen Ruotsin Merenkulku­laitokselta kertoi Expressenille.

Franzenin mukaan ketään ei ollut vielä aamuseitsemältä Suomen aikaa löydetty vedestä, mutta huutoja on kuultu.

”Etsimme parhaillaan intensiivisesti, koska olemme kuulleet huutoa vedestä”, Franzén sanoi Aftonbladetin mukaan.

Kaatunut alus on tanskalainen ja se oli matkalla Södertäljestä Tanskaan Nykøbing Falsteriin. Tanskalaisaluksessa ei ollut lastia. Brittiläinen alus oli matkalla Latvian Salatsista Skotlannin Montroseen.

Merellä on pimeää ja kylmää mutta ei erityisen tuulista. Veden lämpötila on noin neljä astetta.

Onnettomuuden syistä ei vielä varhain maanantaiaamuna ollut selvyyttä.

”Mitä alusten välillä on tarkalleen ottaen tapahtunut, sitä emme tiedä”, Franzén sanoi Aftonbladetille.

Uutinen päivittyy.