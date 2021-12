Peking

Hongkongin johto ja edustajat ovat lähestyneet ainakin yhdysvaltalaista The Wall Street Journalia ja brittiläistä Sunday Timesia kirjoituksilla, joiden mukaan lehdissä julkaistun jutun ja pääkirjoituksen väitteet ja sanamuodot voivat rikkoa Hongkongin vaalilakia.

Hallinto on myös varoittanut lukuisia ulkomaisia julkaisuja, että niiden uutiset tulevien Hongkongin vaalien boikotoinnista voivat rikkoa uutta kansallisen turvallisuuden lakia. Lain enimmäisrangaistus on elinkautinen.

Asiasta uutisoi hongkongilainen verkkolehti Hong Kong Free Press jutussaan ja Twitter-viesteissään.

Lait ovat Hongkongin viranomaisten mukaan voimassa kaikkialla maailmassa. Niinpä ”loukkaavien” sanojen kirjoittaminen ja julkaiseminen Lontoossa tai Helsingissä voisi johtaa pidätysmääräykseen Hongkongissa.

”Kuka tahansa asianajaja maailmassa sanoisi, että eihän se nyt näin mene”, sanoo Toimittajat ilman rajoja -järjestön Itä-Aasian-toimiston johtaja Cédric Alviani puhelinhaastattelussa Taipeista.

Kiinan ja Hongkongin kiinamielisen johdon käsitys asiasta on toinen.

Vaalilaki kieltää Hongkongin johdon mukaan vaaliboikottiin houkuttelun – ja sellaiseksi nähtävästi lasketaan myös aiheesta uutisointi. Hongkongin kansallisen turvallisuuden laki käytännössä kieltää esimerkiksi Kiinan kommunistisen puolueen arvostelun.

Kansallisen turvallisuuden lain maailmanlaajuisesta vaikutusalueesta on puhuttu siitä alkaen, kun se tuli voimaan kesällä 2020.

Tiettävästi kukaan ulkomailla Kiinasta tai Hongkongista uutisoinut toimittaja ei ole tähän mennessä joutunut turvallisuuslain johdosta ainakaan julkisesti etsittyjen listalle.

Monet Kiinaan erikoistuneet tutkijat ovat kertoneet välttävänsä Hongkongiin matkustamista turvallisuuslain vuoksi. Koronamaailmassa matkustaminen olisi ollut lain voimassaoloaikana muutenkin vaikeaa.

Cédric Alviani sanoo, ettei hän enää edes vaihtaisi lentoa Hongkongin kentällä.

”Covid-ajan jälkeen moni saattaa joutua ongelmiin Hongkongin kentällä, kun nimi onkin listalla”, Alviani veikkaa.

Hänen mukaansa uhka saattaa koskea toimittajia, päätoimittajia ja vaikkapa pilapiirtäjiä. Uhka ei rajoitu maailman mediaväkeen, vaan koskee kaikkia, jotka ovat joskus jotain Kiinasta tai Hongkongista jotain julki lausuneet tai kirjoittaneet.

”Tämän kaiken tarkoituksena on saada ihmiset ympäri maailman sensuroimaan itseään.”

Turvallisuuslain sanamuodot ovat tarkoituksella sen verran ympäripyöreät, että lausujan tai kirjoittajan on vaikea tietää, missä Kiinan sietämä raja kulkee, Alviani sanoo.

Kiina sääti Hongkongiin kansallisen turvallisuuden lain, kun Hongkongissa demokratian lisäämistä vaatineen mielenosoitukset ja mellakat jatkuivat pitkään.

Lain julkilausuttu tarkoitus on estää muun muassa terrorismia ja maanpetoksia. Laiton teko on myös Hongkongiin itsenäisyyden vaatiminen tai Kiinan johdosta pahan puhuminen.

Hongkong on osa Kiinaa, mutta sillä on ollut perinteisesti manner-Kiinaa vapaampi poliittinen elämä, sananvapaus, kansalaisyhteiskunta ja media. Näitä kaikkia on rajoitettu turvallisuuslain voimaantulon jälkeen.

Toimittajiakin on pidätetty ja tuomittu. Demokratiamielinen iltapäivälehti Apple joutui lopettamaan toimintansa, ja paikallinen yleisradio on joutunut tiukempaan valvontaan.

Lehtikioskille toimitettiin erä lakkautettavan Daily-iltapäivälehden viimeistä numeroa Hongkongissa kesäkuussa.

Manner-Kiinassa median toimintavapaus on kaventunut niin paljon, että Toimittajat ilman rajoja -järjestön tuore raportti vertaa tilannetta Maon aikoihin.

”Kymmenen vuotta sitten olisi ollut naurettavaa vertailla Kiinan ja Pohjois-Korean toimittajien tilannetta, vaan ei ole enää”, Alviani sanoo.

Aikoinaan kiinalaisjournalisteissa oli monia tutkivia toimittajia, ja he paljastivat isoja korruptiotapauksia, hiv-epidemiaan johtaneen verenmyyntiskandaalin ja erilaisia ympäristörikoksia. Enää tällaista ei sallita.

Raportin mukaan toimittajat nähdään puolueen propagandan osasina, ja heillä on vain pieni liikkumavara. Toimittajien pitää opiskella säännöllisesti puoluetietoutta, ja heidän on ladattava kännykkäänsä propagandasovellus, joka voi myös kerätä kännykästä tietoja.

”Media saa joka päivä ohjeet, mitä saa julkaista, mitä ei saa julkaista ja miten saa julkaista”, Alviani kuvaa.

Valvonta ulottuu myös sosiaalisen median ja blogien puolelle.

”Jollakin voi olla suosittu blogi vuosia, ja yhdestä postauksesta voikin joutua vaikka kymmeneksi vuodeksi vankeuteen”, Alviani maalailee.

Järjestön laskujen mukaan Kiinassa on vankilassa tai ollut pitkään kiinniotettuina 127 ammattimaista tai harrastelijatoimittajaa, heistä yli puolet uiguureja.

Ulkomaisten toimittajien työ Kiinassa on vaikeutunut viime vuosina huomattavasti. Viime vuonna 18 ulkomaista toimittajaa pakotettiin lähtemään maasta.

Vaikeudet kasaantuvat toimittajille, joiden viestinten kotimaa on sukset ristissä Kiinan kanssa. Erityisesti yhdysvaltalaiset ja australialaiset toimittajat ovat olleet viranomaisten toimien kohteina.

Kiinassa yhä olevilla toimittajilla on viisumivaikeuksia ja heitä seurataan ja häiritään eri tavoin, kertoo kirjeenvaihtajayhdistys FCCC:n raportti alkuvuodesta.

Viranomaiset estävät haastattelujen tekemisiä, ja sekä tutkijat että tavalliset ihmiset usein pelkäävät puhua ulkomaisille toimittajille. Niinpä Kiinassa kertovissa jutuissa on yhä harvemmin juttujen kulmia syventäviä ja pehmentäviä arkisia haastatteluja.