Demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen on Yhdysvaltain asialistalla todennäköisesti aivan yhtä kaukana häntäsijoilla kuin aina ennenkin, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Mykkänen.

Taiwanin digitalisaatiosta vastaava ministeri Audrey Tang esitteli viime viikon perjantaina Yhdysvaltain järjestämässä demokratiahuippukokouksessa karttaa, jossa näkyi Aasian maita niiden ”avoimuuden” mukaan. Kartassa vihreällä merkitty Taiwan on kansalaisoikeuksiltaan ”avoin” maa, kun taas punaiseksi värjätty Kiina on ”suljettu”.

Valkoisen talon virkamiehiin iski viime perjantaina paniikki, jos uutistoimisto Reutersin tiedot pitävät paikkansa. Taiwanin digitaaliministeri Audrey Tang piti esitelmää verkossa ja näytti kartan, jollaista ei saa näyttää. Joku painoi nappia ja Tang karttoineen katosi ruudulta, mutta ääni sentään jäi.

Meneillään oli presidentti Joe Bidenin suuri demokratiahuippukokous, jonka tavoitteena oli lujittaa kansanvaltaisia järjestelmiä ja vastustaa autoritaarisuutta.

Biden kutsui kokoukseen 110 maata ja aluetta ja jätti monta kutsumatta. Sillä tavoin maailma jaettiin demokratioihin ja muihin.

Näkyvimmin kutsumatta jätettiin Venäjä ja Kiina. Erityisen huomiota herättävästi kutsuttujen joukossa oli Taiwan, jota Kiina pitää omana, joskin kapinallisena, saarimaakuntanaan.

Ministeri Tangin esityksen aikana näkyi kartta, jossa Kiina ja Taiwan oli esitetty eri väreillä. Reutersin mukaan Bidenin hallinnon virkamiehet säikähtivät: tämähän saatetaan tulkita viestinä siitä, että Yhdysvallat tunnustaa Taiwanin valtioaseman.

Yhdysvallat noudattaa ”yhden Kiinan politiikkaa”, ja sen virallisissa kartoissa Taiwan esitetään osaksi Kiinaa. Kyseistä politiikkaa on höystetty ”strategisen epämääräisyyden” opilla, jossa jätetään arvoitukseksi, mitä Yhdysvallat tekisi, jos diktatorinen Kiina hyökkäisi demokraattisen Taiwanin kimppuun.

Yhdysvaltain ulkoministeriö selitti, että Tangia näyttäneen videolähetyksen katkeaminen johtui ”rehellisestä virheestä”, teknisestä sekaannuksesta. Jos näin on, siihen rehellisyys loppuikin.

Karttasähläys alleviivasi sitä, että demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen on Yhdysvaltain asialistalla todennäköisesti aivan yhtä kaukana häntäsijoilla kuin aina ennenkin. Paljon tärkeämpää on vaalia omia intressejä ja vahtia kansainvälistä voimatasapainoa.

Kiinalle voi naljailla sen epädemokraattisuudesta, ja Kiina naljailee takaisin Yhdysvaltain kyvyttömyydestä elää niin kuin opettaa. Mutta Taiwanin asemasta puhuttaessa mennään alueelle, jossa puhutaan raadollisesta suurvaltakilpailusta ja sodan uhasta.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden johdatti viime viikon torstaina alkuun kaksipäiväisen virtuaalisen huippukokouksen demokratian edistämiseksi.

Paljon parjatun huippukokouksen kutsuvieraslistasta on löytynyt monenlaisia kummallisuuksia, koska mukaan kutsuttiin hallituksia, joiden käsissä demokratia on tehnyt selvää takapakkia. Hyviä esimerkkejä edustivat Filippiinit, Intia, Puola, Kongon demokraattinen tasavalta ja Brasilia.

Viisi edellä mainittua ovat Yhdysvalloille omilla alueillaan merkittäviä strategisia kumppaneita tai ainakin kauppakumppaneita. Filippiinit sijaitsee tärkeässä kohdassa Kiinan suuntaan kiikaroitaessa, Puolaa tarvittaisiin Venäjän vastaisessa sodassa, Kongossa kilpaillaan luonnonvaroista ja Brasilia on Yhdysvaltain eteläisen takapihan mahtivaltio.

Helpompi oli Bidenin näpäyttää kutsuvieraslistalta pois sellaisia maita kuin Ruanda, Unkari, Singapore ja El Salvador.

Harvardin yliopiston historioitsija Stephen M. Walt totesi Foreign Policy -lehdessä demokratiakokouksen osoittaneen, ettei Yhdysvallat ole tehnyt itselleen selväksi, mikä sen maailmanpolitiikan kärkihanke on. Jos se on demokratian edistäminen, miksi supervalta on vuosikymmenestä toiseen tukenut sellaisia maita kuin Egypti ja Saudi-Arabia, joita ei muuten kokoukseen kutsuttu?

Jos toiminnan johtotähtenä taas on vaikkapa ilmastonmuutoksen vastustaminen, miksi vaikeuttaa työtä ja pilata ilmapiiriä jakamalla maita ”hyviin” ja ”pahoihin”, kun kaikkia tarvitaan, Walt pohdiskeli.

Kukaties se onkin? Ehkä jälkipolvet kiittävät Bidenin hallintoa siitä, että taiwanilaisministeri karttoineen siivottiin pois maailman silmistä kokouksessa, jota Time-lehti kutsui ”tekopyhyyden huipentumaksi”.

Kiina sai panna ilolla merkille, että vaikka sitä ei mokomaan huippukokoukseen kutsuttukaan, vielä Yhdysvallat ymmärtää sen tunteita ja tarpeita.