Koronatartuntojen määrä on räjähtämässä Norjassa, ja kolmen viikon kuluttua Norjassa saattaa päivittäin olla jopa 300 000 uutta koronavirustapausta. Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta vastaava Folkehelseinstituttet (FHI) julkaisi maanantaina niin rajuja arvioita tulevasta kehityksestä, että Norjan hallituksen odotettiin ilmoittavan vielä maanantaina illalla uusista koronatoimista.

”Alustavan arvion mukaan kolmen viikon kuluessa tapauksia voi olla päivittäin 90 000–300 000 ja sairaalahoitoon joutuu päivittäin 50–200 ihmistä, jos epidemiaa ei saada jarrutettua”, FHI totesi.

Norjassa on 5,4 miljoonaa ihmistä, joten muutamassa viikossa koko kansa olisi koronaviruksen kourissa, jos FHI:n pahin arvio toteutuisi.

Pääministeri Jonas Gahr Støren hallituksen uusiin toimiin kuuluvat ennakkotietojen mukaan ainakin rokotusoperaation tehostaminen yhteistyössä apteekkien ja puolustusvoimien avustuksella.

Koronatapausten räjähdysmäisen kasvun taustalla on osittain omikronmuunnos, joka leviää lähes holtittomasti.

”Omikronmuunnos aiheuttaa jo joulukuussa sairastumisaallon”, FHI arvioi.

Viranomaisarvion mukaan omikronin mahdollisesti lievempi taudinkuva ei juuri paranna kokonaistilannetta, sillä valtavat tarttuvuusluvut heijastuvat joka tapauksessa sairaalahoitoa vaativien tapausten nousuna. Maanantaina sairaalahoitoa vaativia koronapotilaita oli 358 eli enemmän kuin koskaan pandemian aikana. Tehohoidossa oli 109 ihmistä.

Norjan hallitus kiristi koronaviruksen vastaisia toimia jo viikko sitten, mutta ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Tartuntaluvut syöksyivät päinvastoin ennätysnousuun, viime perjantaina uusia tapauksia oli 5 400.

Määräyksillä lyhennettiin anniskeluaikoja ravintoloissa, velvoitettiin kasvomaskien käyttöön kaupoissa. Lisäksi kaikki ulkomailta Norjaan tulleet joutuvat koronatestiin.

Pakkotestaukset ovat aiheuttaneet pitkiä jonoja lentokentillä ja myös testauspisteissä kaupungilla. Ihmiset seisovat tuntitolkulla samoissa tiloissa päästäkseen testeihin, mikä on aiheuttanut myös arvostelua. Kotona tehtävät koronatestit on myyty loppuun apteekeista jo aikoja sitten.

Norjan rokotuskattavuus on hyvä, sillä kaksi rokotusannosta saaneita norjalaisia on nyt noin 72 prosenttia väestöstä, yhden annoksen saaneita on runsaat 79 prosenttia. Taso on kutakuinkin sama kuin Suomessa.