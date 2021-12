Tutkintakomitean mukaan Mark Meadowsin rooli presidentti Donald Trumpin silloisena kansliapäällikkönä oli olennainen entisen presidentin päätösten ymmärtämisessä – ja on sitä edelleen.

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin entinen kansliapäällikkö Mark Meadows on saamassa syytteen kongressin halventamisesta. Yhdysvaltain kongressitalon valtausta tutkiva komitea äänesti maanantaina syytteen asettamisen puolesta, kertovat yhdysvaltalaislehdet, muun muassa The New York Times ja The Washington Post.

Komitea päätti asiasta sen jälkeen, kun Meadows viime viikolla lakkasi avustamasta komiteaa kongressitalon valtauksen selvittämisessä.

Komitean päätös oli yksimielinen. Komiteaan kuuluu kaksi republikaania ja seitsemän demokraattia.

Kongressitalon valtaus tapahtui tammikuussa Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeen.

Trump oli hävinnyt marraskuun 2020 presidentinvaalit Joe Bidenille, joka astui virkaansa aikataulun mukaisesti 20. tammikuuta.

Tammikuun 6. päivänä kongressi oli vahvistamassa vaalitulosta, mutta toimitus jouduttiin keskeyttämään Capitolin mellakan vuoksi. Yhdysvaltain kongressirakennusta kutsutaan Capitoliksi ja ympäröivää aluetta Capitol-kukkulaksi.

Presidentti Trumpin kannattajat hyökkäsivät kongressirakennukseen, ja väkivaltaisen sekasorron aikana kuoli viisi ihmistä. Trumpia syytetään hyökkäyksen lietsomisesta. Myös Trump on pyrkinyt vaikeuttamaan tutkintaa.

Trumpin kannattajat valtasivat Yhdysvaltain kongressitalon loppiaisena.

Meadows oli ennen viime viikkoa auttanut komiteaa selvittämään tapahtumia tarjoamalla noin 9 000 dokumenttia, muun muassa tekstiviestejä ja sähköposteja, komitealle.

Komitean arvion mukaan Meadowsin rooli Trumpin silloisena kansliapäällikkönä oli olennainen entisen presidentin päätösten ymmärtämisessä – ja on edelleenkin.

Viime viikolla uutisoitiin, että tutkintakomitea on saanut käsiinsä dokumentin viime talvelta. Sen mukaan Meadowsin saama Powerpoint-esitys pohjusti vallankaappausta. Esityksessä esiteltiin keinoja, joilla Trump olisi voinut julistaa kansallisen hätätilan ja jatkaa presidenttinä. On esitetty, että Meadows olisi ollut avoin ajatukselle, että presidentinvaalit yritettäisiin leimata vilpillisiksi.

Komitean käsityksen mukaan Meadows muun muassa rohkaisi kongressin jäseniä vastustamaan Bidenin vaalivoittoa, ja hän myös levitti perusteettomia syytöksiä vaalivilpistä useissa osavaltioissa, kirjoittaa The New York Times. Lehti kuvailee Meadowsia Trumpin luottomieheksi ja oikeaksi kädeksi presidentinvaalien aikaan.

Meadows oli myös yhteydessä suoraan kongressitalon valtaajiin.

Kongressin halventamisesta voi saada enintään vuoden vankeutta ja 100 000 dollarin sakon, kertoo The Washington Post.

Meadows ei ole ainoa Trumpin entinen alainen, jota komitea on tutkinut. Muun muassa presidentin neuvonantajaa Stephen Bannonia on yritetty saada tekemään yhteistyötä komitean kanssa.

Bannon on saanut syytteet kongressin halventamisesta.